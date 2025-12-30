PUBLICIDAD

27°
30 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Principio de incendio en peatonal Alberdi: Desde EDESA informaron que el incidente fue por la afectación de un conductor subterráneo

El hecho se registró este martes por la mañana y derivó en la evacuación preventiva de un comercio de la peatonal Alberdi, con intervención de Bomberos y Policía.
Martes, 30 de diciembre de 2025 13:46
Tras el incendio ocurrido esta mañana en un local comercial de la peatonal Alberdi, la empresa distribuidora EDESA informó que se produjo un incidente eléctrico en la zona como consecuencia de la afectación de un conductor subterráneo.

Según detallaron desde la compañía, equipos técnicos trabajan en el lugar para avanzar con la pronta normalización del servicio y garantizar las condiciones de seguridad necesarias.

 

 

 

 

 

El área afectada corresponde al polígono comprendido por las calles Alberdi, Florida, Urquiza y Alvarado, uno de los sectores más transitados del microcentro, especialmente en horario comercial.

Desde EDESA señalaron que continuarán brindando información a medida que avancen las tareas y se restablezca el suministro eléctrico. El episodio se produjo durante la mañana, cuando un principio de incendio en un local comercial de la peatonal Alberdi obligó a evacuar el lugar y generó momentos de tensión entre peatones y comerciantes, en pleno horario de alta circulación.

