Ganfeng Lithium LATAM marca un hito en seguridad minera: supera las 12.8 millones de horas sin incidentes con tiempo perdido

El gigante chino, anunció un logro excepcional en materia de seguridad operacional en el Proyecto Mariana: la acumulación de más de 12.809.270 horas hombre sin incidentes con tiempo perdido (LTI), cerrando el año 2025 con un récord que refleja los más altos estándares de la industria.

Este hito, alcanzado en las operaciones de la compañía en la Provincia de Salta, no es solo una cifra. Representa el fruto de un trabajo meticuloso, una cultura de prevención profundamente arraigada y la colaboración estrecha con toda la cadena de contratistas. En un contexto de crecimiento acelerado de la demanda de litio, la compañía demuestra que la productividad y la excelencia en seguridad deben ir siempre de la mano.



Este compromiso operativo tiene un reflejo positivo en el ámbito institucional, como señaló la senadora Flavia Royón en el reciente debate de la reforma laboral, al destacar que Salta presenta un índice de litigios por accidentes de trabajo significativamente menor al de provincias vecinas.



Axel Leschke, Subgerente de Seguridad afirma que "Detrás de este logro hay un equipo comprometido, técnico y profundamente responsable, que entiende que la seguridad no es un área ni un requisito, sino una forma de trabajar. Hay supervisores que guían tareas, técnicos que corrigen desvíos a tiempo, líderes que sostienen el estándar aun cuando haya presión operativa y personas que cuidan a otras personas. Este logro es de ellos"

Desde la compañía, expresan la importancia de garantizar espacios de trabajo seguros y crear una cultura donde la seguridad guíe cada decisión. Este récord corona un año de trabajo y establece un nuevo estándar para las operaciones mineras en la región, contribuyendo a consolidar a la Puna Salteña como un distrito de vanguardia no solo en producción, sino también en prácticas laborales seguras.