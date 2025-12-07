El corredor bioceánico: el norte salteño pone la lupa y reclama

Una última conversación convocada en la localidad de Embarcación reunió a intendentes y referentes del sector productivo del departamento San Martín con un solo objetivo: sentar presencia para que el departamento norteño no quede fuera del megaproyecto del corredor bioceánico, una iniciativa impulsada en el norte desde hace más de 30 años. Después de varias décadas, el corredor que une el sur de Brasil, Paraguay y el norte de Salta con los puertos de Chile -mirando al enorme mercado del Asia-Pacífico- aparece como una luz de esperanza al final de un camino signado por desilusiones y frustraciones para una región que desde hace años reclama una verdadera reparación histórica.

La mesa está integrada por representantes del sector comercial y productivo de las localidades sanmartinianas, cuyos intendentes también se reunieron con este mismo fin: ser protagonistas del proyecto impulsado por el estado de Mato Grosso do Sul, por Paraguay y por el norte de Chile.

Corredor bioceánico, un antes y un después

En la cabeza de los salteños del norte está la convicción de que el corredor bioceánico podría marcar un antes y un después en la vida del interior profundo de la Argentina, algo comparable a lo que ocurrió un siglo atrás con los primeros descubrimientos de petróleo, una industria que hasta la década del 90 fue motor del desarrollo económico, social, demográfico y laboral del norte de Salta.

Miguel Nasra fue el pionero que motorizó los primeros viajes de integración entre el norte de Salta y Brasil, demostrando la factibilidad del corredor que uniría ambos océanos en una distancia mucho más corta que otras alternativas proyectadas en el Cono Sur. Nasra realizaba los viajes por rutas y caminos de tierra que unían Tartagal con Mato Grosso do Sul, acompañado por el exdiputado provincial Gustavo Rauch Coll y quienes se animaran a integrar esas travesías que duraban semanas. Los viajes llegaban hasta el sur de Brasil y luego terminaban en los puertos chilenos de Iquique, Mejillones o Antofagasta. Iban con mapas y estudios de factibilidad, en un contexto en el que -hace 30 años- muchos veían aquello como una aventura improbable.

Reuniones en Jujuy

Pero hoy el corredor bioceánico aparece mucho más cercano porque las delegaciones de integración de Brasil y Paraguay cruzan con frecuencia para reunirse con representantes de la provincia de Jujuy, que impulsa que el paso de Jama sea el utilizado en un futuro próximo por los camiones que transporten la producción brasileña, paraguaya y del norte argentino hacia los puertos chilenos. Por una cuestión de decoro, los referentes locales no lo dicen de manera frontal, pero admiten que hay mayor interés de Jujuy que de Salta en posicionarse en el proyecto. Ningún funcionario salteño se reunió hasta ahora ni mostró interés, y por eso las reuniones se realizan en la vecina provincia.

Hoy uno de los impulsores de la iniciativa es Diego Ávalos Nasra, nieto del empresario Miguel Nasra -ya fallecido-, acompañado por el mosconense Víctor Caleb Rivero, quien en su adolescencia integró aquellos viajes hacia el sur de Brasil y el norte de Chile.

"Necesitamos el apoyo del sector productivo y de intendentes y legisladores porque no podemos quedar al margen. Tenemos que ser protagonistas de este hecho histórico para Rivadavia, San Martín y Orán. No sabemos si el corredor irá por Sico o por Jama, pero en cualquiera de los casos el norte de Salta es el corazón del corredor. Para eso necesitamos obras de infraestructura como las que ya están haciendo Brasil y Paraguay. El paso internacional entre ambos países estará listo a mediados de 2026, con la construcción del puente entre Carmelo Peralta y Puerto Murtinho, que ya tiene un avance superior al 80%. Es una obra monumental", explica Rivero.

Ávalos Nasra, por su parte, reconoce que es difícil dimensionar el impacto económico de un corredor bioceánico de estas características, considerado por muchos como una especie de "segundo canal de Panamá" que integrará a cuatro naciones.

Las obras que se necesitan en Salta

"Lo único que sabemos es que será enorme. Y también que es una de las últimas oportunidades que tendremos para desarrollarnos y sobrevivir como región. Por eso necesitamos el acompañamiento de nuestros legisladores para concretar varias obras que deben estar listas", afirma Ávalos Nasra,. Y no exagera: el corredor, de más de 3.000 kilómetros de extensión entre el sur de Brasil y los puertos chilenos, pasando por el norte de la provincia de Salta, puede generar un movimiento económico aún inimaginable, ya que la nueva infraestructura logística incentivará emprendimientos de producción y servicios -ganadería, agricultura, inversiones inmobiliarias, turismo, hotelería- que pueden constituir una verdadera revolución.

Los pedidos

Entre las prioridades aparecen la puesta a punto del aeropuerto de General Mosconi, la pavimentación del tramo de 20 kilómetros de la ruta provincial 54 desde el límite con Paraguay (Misión La Paz) hasta Santa Victoria Este, la reparación del tramo norte de la ruta nacional 34 desde Salvador Mazza hasta el límite con Jujuy y la colocación de infraestructura básica en la zona industrial de General Mosconi.

"Se habla de federalismo tanto en la provincia como en la Nación, pero el federalismo real es mirar al interior profundo y concretar las inversiones que hoy son vitales para los tres departamentos del norte salteño. El corredor bioceánico es nuestra esperanza y la de las generaciones futuras, porque hoy no vemos nada más que nos permita soñar con un futuro promisorio. Y todos los que nos reunimos y pedimos por estas obras tenemos plena convicción en lo que hacemos", concluye Caleb Rivero.