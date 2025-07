Frío Polar en Salta: "Lo que estamos viendo en capital es principalmente aguanieve, no nieve en su estado puro"

Salta ha experimentado una drástica baja de temperaturas en los últimos días debido a la llegada de un sistema frontal de origen polar, acompañado de aire húmedo proveniente del océano Atlántico. Esta situación ha generado un panorama de temperaturas muy frías en la región, especialmente en las zonas altas de la provincia, y ha suscitado la esperanza de muchos salteños por ver nieve en la capital, algo que no ocurre desde 2010.

Edgardo Escobar, meteorólogo y experto en clima, explicó que este sistema de aire polar ha provocado precipitaciones en varias localidades, aunque las condiciones actuales no son lo suficientemente extremas como para generar una acumulación significativa de nieve en las áreas urbanas. En su intervención, Escobar detalló que las bajas temperaturas en capas altas de la atmósfera permitieron la formación de precipitaciones en forma de nieve, sin embargo, al pasar por capas más cálidas, la nieve se derrite por fricción, lo que da lugar a agua-nieve.

"Lo que estamos viendo en Salta, en especial en la zona norte y áreas cercanas a la capital, es principalmente agua-nieve, no nieve en su estado puro", aclaró Escobar, subrayando que las temperaturas de superficie no son lo suficientemente bajas como para permitir que la nieve se acumule. Las temperaturas en la ciudad de Salta, por ejemplo, se mantienen por encima de los cero grados, lo que impide que se forme una capa de nieve en el suelo.

Zonas con Acumulación de Nieve

Sin embargo, Escobar destacó que en las zonas más altas, como los cerros de San Lorenzo, Castellanos y La Caldera, ya se han registrado acumulaciones de nieve. Estas áreas presentan temperaturas más bajas, lo que facilita la formación y acumulación de nieve, especialmente en los cerros, donde se puede observar un manto blanco. "En la zona de Campo Quijano, sobre la ruta 51, ya hemos tenido acumulación de nieve en los últimos días, lo que obligó a cortar la ruta por precaución", señaló Escobar.

¿Puede nevar en Salta Capital?

La pregunta más repetida por los salteños en los últimos días es si será posible ver nieve en Salta capital. Si bien las condiciones actuales no permiten prever una nevada intensa en la ciudad, Escobar aclaró que no se puede descartar por completo la posibilidad de ver nieve ligera o agua-nieve en la capital. "Para que se genere nieve en la ciudad, necesitamos temperaturas bajo cero de manera sostenida durante varias horas, lo que no ha sucedido hasta el momento", explicó.

El meteorólogo también recordó que la última nevada importante en la ciudad ocurrió en 2010, cuando un sistema frontal polar causó un descenso significativo de las temperaturas durante varios días consecutivos, lo que permitió que la nieve se acumulara en la ciudad. "Las condiciones de aquel año fueron muy diferentes, ya que durante tres días seguidos la temperatura estuvo por debajo de cero grados. Además, el fenómeno se dio en un contexto climático distinto, con un enfriamiento marcado en el Océano Pacífico", detalló Escobar.

Pronóstico para los Próximos Días

En cuanto a los pronósticos para los próximos días, Escobar indicó que se espera que el frío persista. Para mañana, se prevé una temperatura máxima de 7 grados y mínima cerca de 0 grados, con cielos mayormente nublados. A medida que avance la semana, las temperaturas mínimas seguirán siendo bajas, con heladas posibles durante la madrugada y en la mañana, especialmente en las zonas periféricas y rurales.

"El miércoles, el cielo se despejará un poco más, y las temperaturas mínimas pueden ser inferiores a los cero grados, lo que podría generar heladas. Las máximas no superarán los 12 grados. Para el jueves y viernes, se espera un leve ascenso, con máximas entre 17 y 19 grados", indicó Escobar.

Recomendaciones para la Población

El frío intenso también trae consigo ciertos riesgos, especialmente para las personas más vulnerables. Escobar recomendó tomar precauciones con las bajas temperaturas, asegurándose de estar bien abrigado y de no exponerse a las bajas temperaturas por tiempo prolongado. "Es importante cuidar a los niños, las personas mayores y aquellos con enfermedades crónicas. También es crucial estar atentos a las condiciones de las viviendas y las calefacciones", subrayó.

El Futuro: ¿Qué Esperar?

Aunque las previsiones para las próximas dos semanas indican un aumento gradual de las temperaturas, el meteorólogo anticipó que podría haber un nuevo sistema frontal alrededor del 9 de julio, lo que podría generar un descenso en las temperaturas nuevamente. "Sin embargo, no se esperan condiciones tan extremas como las que estamos viviendo en este momento", concluyó Escobar.

En Resumen

El sistema frontal polar que afecta a Salta desde el fin de semana ha traído consigo temperaturas bajas y precipitaciones en forma de agua-nieve en algunas áreas. Si bien la capital salteña no está viendo acumulaciones significativas de nieve, las zonas altas de la provincia, como los cerros de San Lorenzo y Castellanos, ya muestran una ligera capa de nieve. Las previsiones indican que el frío continuará durante la semana, con temperaturas bajo cero por la noche y en la madrugada. A pesar de la expectativa de nieve, las condiciones no son las ideales para una nevada intensa en la ciudad, como la que se vivió en 2010.