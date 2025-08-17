¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

11°
17 de Agosto,  Salta
Fiesta clandestina en Orán

La Policía detectó fiesta ilegal y multan al organizador

*Un salón de calle Dorrego fue escenario de un festejo ilegal que terminó con la intervención policial. El organizador, un hombre de 32 años, fue infraccionado por la Ley Contravencional y tomó intervención la Fiscalía Penal 3.
Domingo, 17 de agosto de 2025 08:40
En Orán la policía detectó una fiesta clandestina y la clausuró.-
La madrugada oranense se vio sacudida por la clausura de una fiesta clandestina que funcionaba en un salón de eventos sin autorización y con cobro de entradas a los asistentes. 

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Distrito de Prevención 2, junto con recursos de la Comisaría 2 de barrio Docente, quienes patrullaban preventivamente la zona cuando detectaron la irregularidad.

Al fiscalizar la documentación exigida para el desarrollo de este tipo de actividades, el responsable del encuentro no pudo acreditar ningún permiso. Se trataba de un hombre de 32 años, que quedó infraccionado por el artículo 124 de la Ley Contravencional.

La Fiscalía Penal 3 tomó intervención en el hecho, que además derivó en la inmediata clausura del local donde se realizaba el evento. Las autoridades recordaron que este tipo de encuentros no autorizados representan un riesgo para la seguridad de los asistentes, al no contar con las medidas legales ni de control correspondientes.

 

