Salta: Se negaron a pagarle al remisero y terminaron detenidos por estafa y encubrimiento

Lo que comenzó como un viaje más para un remisero de la Ciudad de Salta terminó con la intervención policial y tres personas puestas a disposición de la Justicia. Durante la madrugada, el chofer alertó a efectivos que patrullaban avenida Independencia: sus pasajeros se negaban a pagar la tarifa.

La patrulla de la Comisaría 2 del Distrito de Prevención 1 actuó de inmediato. No solo confirmaron la maniobra de estafa, sino que en poder de los sospechosos hallaron un neumático, herramientas y otros elementos cuya procedencia no pudieron justificar. Ese hallazgo viró el caso hacia un presunto encubrimiento.

Los tres demorados fueron trasladados a sede policial, donde quedaron a disposición de la Fiscalía Penal 5, que ya inició las diligencias para determinar si los objetos secuestrados provienen de hechos delictivos previos.

De esta forma, un episodio que parecía un simple conflicto de pasajeros y chofer terminó abriendo una investigación más amplia, en la que la denuncia del trabajador del volante resultó decisiva para dejar al descubierto un posible entramado delictivo.