¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
11°
17 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Elecciones 2025
Elecciones 2025
Coral Valle de Lerma
Fiesta clandestina
Estafa
Día del Niño
San Martín
homenajes al general san martín
Día del Niño
Violencia en el futbol
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Coral Valle de Lerma
Fiesta clandestina
Estafa
Día del Niño
San Martín
homenajes al general san martín
Día del Niño
Violencia en el futbol

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Detenidos por estafa

Salta: Se negaron a pagarle al remisero y terminaron detenidos por estafa y encubrimiento

La madrugada en avenida Independencia terminó con tres personas demoradas, tras la rápida denuncia de un remisero que se convirtió en pieza clave para desbaratar una maniobra sospechosa. La Fiscalía Penal 5 investiga la procedencia de los elementos secuestrados.
Domingo, 17 de agosto de 2025 08:53
Algunas de las cosas que fueron secuestradas por la Policía de Salta.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Lo que comenzó como un viaje más para un remisero de la Ciudad de Salta terminó con la intervención policial y tres personas puestas a disposición de la Justicia. Durante la madrugada, el chofer alertó a efectivos que patrullaban avenida Independencia: sus pasajeros se negaban a pagar la tarifa.

La patrulla de la Comisaría 2 del Distrito de Prevención 1 actuó de inmediato. No solo confirmaron la maniobra de estafa, sino que en poder de los sospechosos hallaron un neumático, herramientas y otros elementos cuya procedencia no pudieron justificar. Ese hallazgo viró el caso hacia un presunto encubrimiento.

Los tres demorados fueron trasladados a sede policial, donde quedaron a disposición de la Fiscalía Penal 5, que ya inició las diligencias para determinar si los objetos secuestrados provienen de hechos delictivos previos.

De esta forma, un episodio que parecía un simple conflicto de pasajeros y chofer terminó abriendo una investigación más amplia, en la que la denuncia del trabajador del volante resultó decisiva para dejar al descubierto un posible entramado delictivo.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD