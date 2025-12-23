Los riesgos del consumo excesivo de alcohol en estas fiestas de Fin de Año

En el marco de las celebraciones de fin de año, la Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud Pública lanzó un llamado a la responsabilidad en el consumo de alcohol, con el objetivo de evitar situaciones de riesgo durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo y en las reuniones habituales de despedida de año.

Desde el organismo advirtieron que diciembre suele ser un mes en el que aumenta la ingesta de bebidas alcohólicas, incluso entre personas que no consumen habitualmente. Por ese motivo, se remarcó la importancia de adoptar hábitos saludables para que los encuentros de celebración no deriven en episodios dolorosos, accidentes o consecuencias graves para la salud.

Entre las principales recomendaciones, se insistió en que el consumo, en caso de producirse, debe ser moderado, lento y acompañado por alimentos, agua u otras bebidas sin alcohol. Además, se aconsejó no mezclar distintos tipos de bebidas alcohólicas ni combinarlas con otras sustancias, y evitar prácticas de riesgo como el consumo excesivo en poco tiempo.

Protección de niños y adolescentes

Un punto central del mensaje estuvo dirigido a la protección de niños y adolescentes. Salud recordó que los menores no deben consumir bebidas alcohólicas, ya que no están preparados física ni psicológicamente para tolerar sus efectos, y subrayó la responsabilidad de los adultos en prevenir estas situaciones. En ese sentido, se recomendó no beber en presencia de los niños, entendiendo que el ejemplo es una herramienta clave de cuidado.

También se enfatizó que las mujeres embarazadas o en período de lactancia no deben consumir alcohol, debido a los efectos nocivos que puede provocar en el desarrollo y crecimiento del bebé. Se alertó a las personas que se encuentran bajo tratamiento médico sobre los riesgos de combinar bebidas alcohólicas con medicamentos sin consulta previa.

En relación con la seguridad vial, el organismo fue categórico: no se debe consumir nada de alcohol si se va a conducir. Se sugirió designar un conductor responsable o recurrir a medios de transporte alternativos en caso de haber bebido, recordando que la seguridad en la vía pública es una responsabilidad colectiva.