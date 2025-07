Dengue: los casos cayeron 99,9% en un año, sin muertes registradas

En el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2025, los casos de dengue en la provincia de Salta descendieron de 26.019 a apenas 26, lo que representa una reducción del 99,9 %, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud Pública.

Según el balance difundido ayer, del total de 26 casos reportados, 18 fueron autóctonos, 6 asociados a viajeros y 2 diagnosticados por criterio clínico epidemiológico. Salta no registró muertes por dengue en este periodo. El 88,4 % de los casos se concentraron en el departamento Capital (23 casos); hubo 2 casos en Orán y 1 en General Güemes. El grupo etario más afectado fue el de 45 a 64 años, seguido por adultos de 25 a 34.

En el ciclo anterior (octubre 2023 – junio 2024), Salta había registrado 26.019 casos y 33 fallecimientos por dengue. El cambio marcó una mejora significativa en la respuesta sanitaria. Se trata del número más bajo registrado en el último quinquenio. En los periodos de vigilancia anteriores se reportaron: 15.770 casos en 2022-2023; 577 en 2021-2022; y 1.538 en 2020-2021. Los serotipos que circularon este año fueron DEN1 y DEN2, los mismos que se registraron en la provincia desde 2020.

El ministro de Salud Federico Mangione destacó que este año se distribuyeron más de 2.300 frascos de BTI, un insecticida larvicida biológico, realizado íntegramente por científicos salteños, a 29 municipios del interior. Además dijo que durante el periodo de vigilancia 2024-2025, no se notificaron casos de chikungunya, zika ni fiebre amarilla en la provincia. "Hemos logrado que la gente entienda que el problema es el mosquito, y si no hay mosquito no tenemos ninguna de estas enfermedades transmisibles. Esto no quiere decir que nos tenemos que relajar porque se viene otro año complejo y si volvemos a hacer este trabajo vamos a salir airosos", destacó Mangione.