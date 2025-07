Dib Ashur advirtió una caída del 18,8% en la recaudación provincial

El ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, alertó sobre la caída en los ingresos provinciales, con un descenso real del 18,8% en la recaudación interanual de mayo y renovó los planteos al Gobierno nacional por el reparto de fondos que "son propios de los salteños".

En diálogo con El Tribuno durante la inauguración en Salta de la sede de Accentur, un firma global de consultoría estratégica y servicios tecnológicos, el funcionario repasó la situación fiscal de la Provincia y describió el impacto que la retracción económica está teniendo en los recursos disponibles, en momentos en que se discuten nuevas paritarias y el reclamo de los intendentes por una baja en la coparticipación. "El mes pasado la recaudación cayó 18,8% en términos reales. Esos son unos 8.000 millones de pesos menos", precisó. La baja, explicó, responde a la merma del consumo e impacta principalmente desde el IVA, Ingresos Brutos y Ganancias.

Dib Ashur sostuvo que Salta mantiene el equilibrio fiscal desde hace más de cinco años y busca sostener esa estabilidad pese al difícil contexto. "Los supermercados están para abajo, las ventas también. Si el consumo es plano, también lo es el crecimiento, y eso nos deja con poco margen para ampliar el gasto", remarcó. A pesar de ello, dijo que el Gobierno presentará una propuesta salarial el 8 de julio y que "se va a discutir en el gabinete", atendiendo demandas sectoriales.

"No lo tenemos definido y seguramente en los próximos días lo vamos a terminar de discutir con los ministros" dijo al ser consultado sobre cual podría ser la propuesta salarial de la provincia para el segundo semestre. "Lo que hacemos es una previa de gabinete y de ahí la propuesta, porque obviamente un punto más en una cartera, implica menos en otros lugares. Entre todos decidimos hasta dónde podemos llegar y cada ministerio tiene su necesidad" indicó.

Uno de los puntos más sensibles de su exposición fue el reclamo por fondos nacionales que no están siendo distribuidos, especialmente aquellos provenientes de los impuestos a los combustibles y del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). "Cuando cargás un litro de nafta, la mitad son impuestos. De eso, una parte debería ir a las provincias, pero Nación no está repartiendo lo que corresponde", aseguró.

El ministro explicó que los ATN, que surgen de un 1% de la masa coparticipable nacional destinado a emergencias, no se están distribuyendo entre las provincias como corresponde. "Si no hay una emergencia, esos fondos deberían volver a las jurisdicciones. No pueden quedar retenidos en Nación. Son de todos los argentinos y de cada salteño que decidió poner eso ahí", afirmó.

Si bien destacó el buen diálogo con autoridades nacionales —incluso mencionó la reunión con el secretario de Finanzas de la Nación—, remarcó que "eso no impide que reclamemos lo que es nuestro". Y agregó: "Los recursos de los salteños deben defenderse. Y si no se usan para una emergencia, entonces hay que discutir cómo se reparten".

El ministro subrayó que el Gobierno provincial mantiene diálogo constante con los intendentes, que todos pudieron pagar el aguinaldo, y que se sigue exigiendo eficiencia en todas las áreas. "Tenemos que ser responsables, discutir entre nosotros cómo usar los recursos y seguir trabajando en políticas que prioricen el bienestar de los salteños", afirmó.

Finalmente Dib Ashur también señaló que, debido al bajo producto bruto per cápita de Salta —que es la mitad del promedio nacional—, la provincia debe crecer por encima del promedio para alcanzar los niveles de desarrollo del país. Para eso, dijo, se apuesta a cinco sectores estratégicos: minería, turismo, energías renovables, agroindustria y economía del conocimiento. "Hoy hay 125 profesionales salteños que están exportando conocimiento al mundo. ¿Por qué no podemos ser parte de los 9.000 millones de dólares que genera la economía del conocimiento en Argentina? Claro que podemos", dijo.

La relación con los intendentes

Consultado por el clima entre el Gobierno provincial y los municipios, Roberto Dib Ashur buscó desestimar la existencia de un conflicto abierto. "Malestar no es la palabra correcta, sí preocupación", dijo el ministro al referirse a los jefes comunales, en un contexto de caída de la recaudación y exigencias salariales en alza.

A pesar de que todos los municipios lograron pagar el aguinaldo, el funcionario reconoció que la situación es compleja. "El consumo masivo cayó, y con ello también la construcción, la industria y el comercio. Eso afecta directamente a los recursos de las comunas", explicó.

Dib Ashur insistió en que el diálogo con los intendentes es constante y que el acompañamiento de la Provincia está garantizado. Sin embargo, desde las comunas se admite que el escenario es tenso.

"Pedimos eficiencia en cada área del Estado", afirmó el ministro, dejando entrever que el control del gasto es una condición para sostener la asistencia financiera desde Casa de Gobierno.