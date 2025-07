Las obras de la plaza de la ex Palúdica, con un 90% de avance

La Municipalidad de Salta avanza con los trabajos de recuperación de la plaza interna de la ex Palúdica, un espacio verde de alto valor histórico ubicado en pleno centro de la ciudad, delimitado por las calles General Güemes, Vicente López, Pasaje Zorrilla y Juramento. La obra ya se encuentra ejecutada en un 90% y, según estimaciones oficiales, estaría completamente terminada en un plazo de 15 días.

El proyecto contempla la puesta a punto integral del predio, con nuevas caminerías, mobiliario urbano, luminarias, sistema de riego por goteo y por aspersión, tareas de parquización y un trabajo específico sobre los edificios históricos del lugar. Entre las mejoras más destacadas se encuentra la construcción de un nuevo edificio que será destinado al área de salud pública, retomando funciones que históricamente tuvo este sitio.

Pablo Sánchez, coordinador del Área Centro, explicó que la prioridad inicial fue detener el deterioro estructural de los edificios existentes, que presentaban humedad y hundimientos. "Frenamos ese proceso para dejarlos mantenidos y bien", aseguró. En paralelo, se desarrolló el rediseño completo del espacio verde, con intervención sobre las especies arbóreas —algunas de las cuales fueron retiradas por su mal estado—, instalación de bancos nuevos y un sistema de riego que garantizará la conservación del entorno.

"La plaza ya se ve prácticamente terminada. Las plantas están brotando, que es un signo importante, la caminería ya está finalizada y estamos concluyendo un edificio que destinamos a salud", señaló Sánchez. Ese edificio, que puede verse al fondo del predio, será utilizado para brindar servicios vinculados a la salud nacional. "Antes venía mucha gente a la Palúdica para aplicarse vacunas antes de viajar, por ejemplo. Ahora ese tipo de funciones se retomarán en este espacio", dijo.

Los detalles

La intervención se enmarca en el plan municipal de puesta en valor de espacios públicos y recuperación del patrimonio urbano. La obra en la ex Palúdica no solo busca mejorar la infraestructura y devolverle vida a un sector abandonado durante años, sino también reactivar su rol como centro de servicios esenciales. "Esto se termina en aproximadamente 15 días. Ya no queda nada. La plaza vuelve a la vida", concluyó Sánchez.