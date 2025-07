Desde Salta parte el sueño de ganar el oro en hockey sobre hielo, en EEUU

La Selección argentina femenina de hockey sobre hielo ya tiene casi todo listo para competir este año en la Latam Cup, del 17 al 24 de agosto, en Florida (Miami).

Lo que todos se deben saber, lo sustancioso de esta noticia, donde la cosa se pone interesante, es que Salta aporta una jugadora: Agostina Nievas.

Ahora bien, lo que falta es que las jugadoras, para poder afrontar los gastos que implican la participación internacional, organizaron una colecta de fondos. Se debe decir que las argentinas vienen de colgarse medallas de plata en 2023 y oro en 2024.

Las chicas argentinas son favoritas, tienen hambre de gloria y este año quieren traer el oro, por lo que apelan a la solidaridad de todo el país para juntar el dinero; en Salta, El Tribuno dialogó con Agostina que explicó lo siguiente:

"Yo viajo este fin de semana para jugar la Copa del Fin del Mundo en Ushuaia y de ahí, viajo directamente a Estados Unidos para jugar con la selección argentina de hockey sobre hielo, en Miami, la LATAM Cup, que es un torneo satélite de la confederación, no pertenece a la IIHF, pero sí suma como prestigio estar en este torneo. El torneo está organizado por Amerigol, y por primera vez Argentina va a poder presentar dos categorías en mujeres. En hombres ya venía presentando dos divisiones hace tiempo, pero en mujeres no, y esto fue un poco impulsado porque volvió a abrir la pista de hockey sobre hielo en Buenos Aires. Hoy es la pista de techada más grande de Sudamérica, antes de esta pista había pequeñas pistas que cerraron todas en la pandemia, entonces desde 2019 no había hockey sobre hielo en Argentina todo el año", dijo Agostina.

En la confederación IIHF ya ganaron el oro en 2024. Les queda pendiente la gloria de Amerigol.

Este año la pista porteña abrió, luego tuvo unos problemas municipales, tuvo muy poco tiempo abierta, un par de semanas cerró y ahora volvió hace dos meses. Eso hace que se estén formando nuevas jugadoras, nuevas categorías, y es por eso que destacan el gran logro de poder llevar dos equipos completos de mujeres, División 1 y División 2. En la División 1 hay 10 jugadoras confirmadas y Agostina espera meterse en ese equipo.

Argentina femenino, en la LATAM Cup, vienen jugando finales desde hace varios años y este año quieren el oro, van por la gloria.

¿Y de Salta sos la única que vas o hay alguien más?

"Sí, de Salta soy la única que está entrenando 24-7 los 365 días hace ya un par de años, desde que Popeye nos sacó la pista. Inicialmente empezamos en el Full Center, mi segundo hogar desde el 2012 que arranqué, patinando ahí en la pistita que se improvisó en la cancha de fútbol. Ahí arranqué por primera vez, el club fue creciendo, llegamos a sumar más de 125 jugadores, teníamos chicos patinando en el Full Center como iniciados, después categoría intermedia en San Lorenzo en el complejo Los Ceibos. También teníamos un espacio en la UNSa y simultáneamente en el complejo Sargento Cabral. Teníamos todos los días entrenamientos, y a su vez teníamos un espacio en el Legado Güemes que era la cancha, porque si bien en todos estos lugares podíamos practicar patín, en ninguno podíamos jugar por una cuestión de que no había barandas. Nuestra cancha estaba en el Legado Güemes, y como siempre cuando cambian las directivas políticas, luego nos desarmaron la cancha y se pinchó todo. También nos sacaron Los Ceibos, como que de repente se empezaron a pinchar los lugares en los que estábamos, y empezó a mermar la cantidad de gente. Después dos jugadores hicieron privado la cancha en Popeye con un contrato a dos años por las obras realizadas. Y se inauguró, o se iba a inaugurar mejor dicho, en marzo de 2020, que vino la pandemia. Así que por las restricciones se comió los años de venia, y cuando terminaron los dos años de contratos nos sacaron porque no éramos muchos", contó.

Agostina sigue entrenando en el Full Center, todos los días hace pesas por la mañana, luego entrena patinaje y por la noche hace Mantenimiento con el profesor Roberto Salomón. "Vivo en Vaqueros con mi perrita, muy cerquita de la montaña. Me levanto 5.55 para preparar el día, y bajo a la ciudad a hacer el primer turno de entrenamiento. Trabajo independiente en turismo y comercio. Así que eso me da la posibilidad de acomodar mis horarios para viajar y entrenar. Y además tengo un equipo trabajando conmigo que me re mil banca. Tanto viaje no sería posible sin mis colaboradores que están siempre al pie del cañón", agradeció. Hablamos de una atleta de élite, pero entrena sola. Se filma, corrige sus propios errores y le pone todo la profesionalidad necesaria para llegar al sueño del oro. Es por eso que debemos conocerla y ayudarla.

Aún hay tiempo. El 15 de agosto parten a EEUU los 22 sueños argentinos y es por eso que una campaña para juntar plata se está haciendo en todo el país porque hay chicas de todo el país. "Y también en el exterior porque, en el país hacemos el cafecito, que es el que se usa, y las chicas que están afuera, porque tenemos un par viviendo en Estados Unidos, hacen un GoFundMe para juntar fondos. Pero bueno, este mismo cafecito y el GoFundMe lo tenemos desde 2022. Nos pasamos todo el año estamos pidiendo porque imagínate que ahora nos estamos yendo a Miami, pero venimos en marzo de jugar en Las Vegas, en noviembre de jugar en Brasil. Y en noviembre estamos peleando que Argentina sea sede para la Internacional de la Confederación de la WHF, ahora que tenemos pista. No está nada asegurado, pero para nosotros sería un golazo y un gran respiro de tantos viajes y tanto presupuesto", aseguró.

El "Cafecito" es una transferencia que se realiza escaneando un código QR o desde la página. Todo aporte por pequeño que sea ayuda a las chicas a soñar con el triunfo y a Agostina a traer el oro para Salta.