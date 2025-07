Polémica vuelta a clases: celulares prohibidos para alumnos y docentes

Vanina, una mamá de tres chicos de primaria, se propuso buscar la forma de que sus hijos, sobre todo el mayor, de 12 años, "suelte" el celular, al menos por un rato cada día, en estas vacaciones de invierno. Fue una tarea difícil que le exigió creatividad y decir una que otra mentira piadosa. Un día, su hijo mayor invitó a cuatro amigos a merendar. Cuenta Vanina que todos trajeron sus bicicletas y ella comenzó a creer que era posible ver a los niños jugando a las escondidas, a la pilladita, a la rayuela... pero su decepción fue enorme cuando a los 5 minutos de dar un par de pedaleadas, se sentaron todos en el sillón sin mirarse las caras, en silencio, absorbidos por sus pequeñas pantallas de celular. Habían viajado a "virtualandia", pero sin las bicicletas, a las que dejaron tiradas en el patio, casi sin usar. Entonces, la mamá se propuso alejarlos de ese espacio impenetrable y antisocial en el que los cinco chicos estaban metidos, y desconectó el wifi. A falta de buena señal en el barrio, todos volvieron como a la vida despojados de conexión. Vanina se excusó: "No anda wifi, ya llamé al técnico. Hasta que vuelva, agarren las bicicletas". Y solo así logró que hablaran entre ellos y abandonaran el sillón.

No solo en las casas preocupa el uso abusivo del celular por parte de niños y adolescentes. En las aulas, el empleo de los dispositivos sin fines pedagógicos es un verdadero problema que se ha tornado inmanejable. Muchos son los estudios que se han hecho en el mundo sobre el uso de celulares en las aulas. La mayoría de los investigadores coincide en que no se debe prohibir ya que es una importante herramienta tecnológica, pero también coinciden en que los otros usos podrían derivar en perjuicios graves para los alumnos. Esto sin hablar de las brechas socio económicas que aún no permiten el acceso igualitario a las tecnologías.

Ante este panorama, desde el lunes, tras el receso invernal, en Salta y en Neuquén, el uso de teléfonos celulares en las aulas estará prohibido para alumnos y para docentes. Esta medida, implementada en Salta a través de la reglamentación de la Ley N° 8.474, busca mejorar la concentración y el rendimiento académico. La prohibición se aplicará en instituciones públicas y privadas, con excepciones para fines pedagógicos debidamente justificados.

La ministra de Educación salteña, Cristina Fiore, puntualizó: "A partir del lunes, ni alumnos ni docentes podrán utilizar celulares en las aulas. La única excepción será el uso con fines pedagógicos. En ese caso, el docente deberá justificar en su planificación y programa de clase los objetivos del uso del celular. El docente se tiene que hacer cargo de que los chicos no estén haciendo apuestas". Y aclaró que "la responsabilidad por el cuidado del celular recae sobre los alumnos en el nivel secundario, y sobre los padres en los niveles inicial y primario". La ley prevé la implementación de programas de concientización sobre el "uso responsable" de la tecnología, para estudiantes, padres y docentes.

El tema requiere un abordaje integral

Especialistas en Tecnología Educativa de la Universidad de San Andrés, advierten sobre las consecuencias negativas para la inclusión digital y el aprendizaje, de la prohibición del uso de pantallas. En lugar de eliminar los dispositivos, proponen ideas para integrarlos de una manera pedagógica y consciente porque, coinciden, los celulares pueden ser herramientas clave para el desarrollo de competencias digitales y de la ciudadanía crítica, aspectos esenciales en la educación del siglo XXI.

El debate sobre el uso del celular en el aula cobra cada vez más fuerza, a medida que diversas jurisdicciones consideran regular su presencia. La Universidad de San Andrés convocó a especialistas en tecnología educativa para explorar las implicancias de esta medida, quienes plantearon sus posturas desde perspectivas diversas. Lo que concluyeron a grandes rasgos es que existe una coincidencia en que la prohibición podría simplificar excesivamente un problema que requiere un abordaje más integral.