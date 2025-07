Fiore: "Las restricciones de los celulares van para los alumnos, pero también para los docentes"

Hoy vuelven los chicos a las aulas salteñas. Hablamos de unos 370.000 estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario. La matrícula total con Superior y otras modalidades es 470 mil aproximadamente, lo que indica todo un fenómeno social que se reactiva transformando la vida de la Provincia. En tanto que la Intergremial se reunirá hoy con el Gobierno, ya anunció el comienzo normal y mañana se sentará a la mesa de negociación general. En tanto que los Docentes Autoconvocados de la Plaza votaron por un paro de 48 en asamblea realizada el sábado.

En ese contexto habló la ministra Cristina Fiore con El Tribuno.

¿Comienzan las clases sin ningún problema?

Sí, comienzan las clases. De hecho estamos en una instancia de paritarias todavía abierta. Si bien es cierto que los gremios han rechazado la mejora de propuesta que hicimos desde el Gobierno con un aumento del 10,5, ninguno ha determinado ni nos ha notificado de una huelga.

La novedad va a ser el tema del celular en las aulas... ¿Cómo lo ven?

Con relación a eso, nosotros vamos a hacer una suerte de período de adaptación. ¿Por qué? Porque la resolución recién está saliendo y si bien es cierto ya hemos comunicado a todos los directores de nivel y supervisores que notifiquen a los establecimientos educativos, a mí me parece muy importante hacer una concientización, porque la fuerza de esta medida tiene que estar en el convencimiento de que es importante y que es necesaria. El año pasado la legislatura sancionó una ley que le permite una flexibilidad importante al Ministerio a la hora de reglamentar el uso de los celulares, entonces eso nos permitió a nosotros distinguir diferentes niveles y distintas situaciones.

¿Hablamos de distinguir por niveles?

En el Nivel Inicial, la idea es que no se puede utilizar el celular. En el primario, los psicopedagogos que han intervenido en la elaboración de esta reglamentación, nos asesoraron que a partir del sexto grado recién se recomienda el uso del celular, pero esto dependerá de las distintas unidades educativas y si se pide la autorización de los padres. Y en el secundario se permite el uso del celular con fines pedagógicos, entonces el docente tiene que decir cuáles son los objetivos, cuáles son las actividades para el tema del celular. Y dos cosas o tres que me parecen importantes reseñar. En primer lugar, este tema de los celulares va para alumnos, pero también para docentes. En clase o evaluando no se puede estar mirando el celular o contestando el WhatsApp. Después, la responsabilidad de los celulares en la escuela es de los padres y de los jovencitos, no de los docentes. Y en tercer lugar, un tema que para mí es muy importante y es la prohibición de grupos de WhatsApp entre docentes y alumnos. Básicamente, porque en trabajos que hacemos conjunto con la Procuración, concretamente con la Fiscalía de Ciberdelitos, se promovieron varias acciones judiciales de grooming a docentes. Si bien estos casos son excepcionales, pero se han dado, y tienen como común denominador el tema de los grupos de WhatsApp.

¿Nos detalla eso, por favor?

Se trata sobre cómo los chicos se comunican con los docentes en clase. En aquellas unidades educativas que tienen plataformas, se suben las preguntas a la plataforma y se les contesta de la plataforma. Los padres hacia los docentes o los chicos hacia los celadores de equipos directivos y demás, pero no alumnos con docentes. Porque además también, incluso por algunas experiencias, por ejemplo en Molinos, que estuve hace poco, hay palabras del docente que pueden llegar a ser mal interpretadas. Entonces, me parece que de esta manera, por un lado amparamos a los chicos, pero también a los docentes de malas interpretaciones.

Estamos hablando de esos grupos que se armaban para repartir tareas ¿Ya no se puede usar más?

No. Esos grupos de WhatsApp no. En un principio, no tenía un juicio de valor al respecto, pero después de hablar con la Fiscalía de Ciberdelitos y tener los casos palpables de acciones penales que se promueven por grooming en contra de los docentes, tienen esto como un denominador. Ahora vamos a hablar con los docentes, vamos a hablar con los chicos; para mí es muy importante que estas normas tengan su vida dentro de las unidades educativas en virtud del convencimiento y no por miedo a la sanción.

¿Y con el pedido de los Docentes Autoconvocados de la Plaza?

Eso está complejo. Llegaron algunos comunicados que vi en las redes sociales, donde piden un aumento del 50%, sin tener en cuenta el contexto en el que estamos viviendo, incluso a nivel país nadie hizo ese tipo de pedido. Sí entiendo que estamos viviendo tiempos difíciles, de hecho el ministro de Economía contaba que el consumo de frutas y verduras en nuestra provincia había caído entre un 30 y 40%, lo cual muestra el uso en la tarjeta de crédito para la compra de fin de mes, pero la verdad que Provincia también está haciendo un esfuerzo enorme en distintos ámbitos: por un lado la simplificación tributaria, la quita de los impuestos, es decir que la Provincia está haciendo un esfuerzo grande y dentro del contexto difícil que estamos viviendo. El ofrecimiento que se hace es lo que se puede, en este contexto. Además si se hace una comparación entre Nación y Provincia, me parece que la Provincia se hizo cargo del Fondo del Incentivo Docente; Nación lo cortó de un día para el otro. Provincia promovió una acción judicial y actualmente se está haciendo cargo de eso. También las obras que tenía Nación paralizada; las que se están movilizando son aquellas que Provincia se hizo cargo. Y doy ejemplos: la de La Silleta que es un establecimiento nuevo, la Joaquín Castellanos, que los chicos van a empezar ahí las clases. Hay varias obras, en Pizarro, en Orán, o la Normal en Cafayate que se hizo cargo Provincia. Y algunos me dirán ¿qué tiene que ver? Tiene que ver porque el presupuesto es uno solo, entonces se tienen que atender a las distintas funciones del Estado, del Gobierno. Y en el contexto nacional de un aumento del 1% es inferior a la propuesta de la provincia.

¿En dónde estará usted?

No tenemos algo oficial. Yo igual voy a estar recorriendo algunas escuelas y demás, pero no tenemos pensado como ningún acto por esta vuelta de las vuelta de vacaciones, como cuando comienza el ciclo lectivo.

Pase libre estudiantil

Hoy entra en vigencia el Pase Libre Estudiantil. La gratuidad estará habilitada de lunes a viernes, desde las 6 y hasta las 23.59 hs para alumnos primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de Bspa y núcleos educativos que vuelven a contar con este beneficio otorgado por Ley provincial.

Desde la AMT se informa que se reactiva el Boleto Gratuito en el Interior también.

La reactivación del sistema de gratuidad para el interior alcanza a los alumnos de los niveles primario, secundario, terciario y universitario que viajan en unidades interurbanas de la provincia y en las líneas urbanas de las ciudades de Orán, Tartagal, General Güemes y Rosario de la Frontera.

Desde la AMT se recuerda a los alumnos que el beneficio es intransferible.

Información para la familia

"Se está normalizando la insuficiente propuesta del Gobierno. Nuestro pedido del 50 por ciento no es un capricho. Es por eso que decidimos en asamblea ir a un paro de 48 horas con una movilización al Gran Bourg para el martes", dijo Gabriela Gómez, de los Docentes Autoconvocados de la Plaza.

"Nosotros vemos el recorte a nivel nacional y también el ajuste de la Provincia. Es por eso que le decimos, a todos los compañeros de la educación, que es el momento de salir a las calles a luchar por nuestros salarios", dijo Gómez.

En ese sentido, se debe advertir a los padres que la intergremial integrada por ADP, Amet y Sadop, confirmaron que no adhieren a ninguna medida de fuerza para la jornada de hoy.