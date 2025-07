Exeni denunció un bloqueo legislativo

El diputado Omar Exeni afirmó que su proyecto de ley, que propone destinar un 10% de las futuras viviendas del IPV a personas solteras o sin hijos, fue bloqueado antes de llegar al recinto por decisión de sus propios colegas, a pesar de que había sido aprobado en 2024.

"Lo que estamos buscando es que el 10% de las futuras casas del IPV vayan para personas que no formaron familia o que no pudieron tener hijos", explicó Exeni. "Hoy me encuentro con la novedad de que el diputado Dantur y el diputado Esteban, que incluso fue ministro de Salud, no quisieron acompañarlo. Pero el 8 de octubre del año pasado, cuando se trató, sí lo habían aprobado en comisión", apuntó con visible molestia.

El legislador consideró que la maniobra no solo es incoherente, sino también "una falta de respeto", y reclamó que la discusión se dé "en el recinto, donde se tiene que hacer la política". "Si ellos quieren votar en contra, que lo hagan. Pero no me tiren abajo el proyecto por capricho. Hay muchos diputados que están a favor y muchos jóvenes que iban a ir a apoyar esta iniciativa", dijo.

Según detalló, el proyecto no implica beneficios económicos adicionales ni altera los requisitos generales de acceso a la vivienda: "El 90% de las casas se destinan a familias con hijos. Lo único que planteamos es que haya un cupo del 10% para personas sin hijos. Es el mismo sorteo, con los mismos requisitos. No pedimos nada más".

Exeni también fundamentó su propuesta con datos sobre los cambios sociales y culturales en torno a la maternidad y la paternidad: "Hoy, el 39,8% de los jóvenes no quiere tener hijos porque tiene otras prioridades, y el 15% no puede tenerlos".