Pablo López se presentó nuevamente en el Concejo y reafirmó su inocencia: "Estoy aquí porque no tengo nada que ocultar"

El concejal Pablo López enfrenta un decisivo momento en su carrera política al presentarse hoy en el Concejo Deliberante ante la amenaza de expulsión por "incapacidad moral sobreviniente", según lo establece el artículo 19 de la Carta Municipal. En un breve pero firme descargo ante sus colegas, López decidió hablar y proclamó su inocencia y prometió demostrarla en la Justicia. "Vengo por que no tengo nada que ocultar", afirmó el edil, subrayando su confianza en la legalidad y su firme convicción de no haber cometido ningún delito. Criticó duramente a la Comisión de Disciplina y Juicio Político por lo que consideró una falta de respeto a su derecho a la defensa. "Quiero dejar constancia de que mi derecho a defensa no fue debidamente respetado. Por eso, no tengo más que añadir. concluyó.

La semana pasada el cuerpo deliberativo resolvió rechazar la renuncia de López para poder activar el procedimiento formal que contempla la ley ante situaciones que podrían ameritar sanciones, incluso la expulsión. Antes de que se votara, se leyó la presentación de renuncia de López en la que decía ser víctima de hostigamiento y persecución política.

Decisión de la Comisión

El dictamen elaborado por los miembros de la Comisión propone la exclusión del Cuerpo del edil Pablo López. Su redacción se realizó en el marco del artículo 19 de la Carta Municipal, referido a la incapacidad moral sobreviniente por parte de un miembro del Cuerpo.