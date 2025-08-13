¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

16°
13 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Clima en Salta: bajará la temperatura y ¿lluvia?

El ingreso de un frente frío generará un cambio en las máximas para los próximos días.
Miércoles, 13 de agosto de 2025 19:27
El meteorólogo Edgardo Escobar anticipó que desde este jueves ingresará aire frío a la provincia, lo que provocará un descenso en las temperaturas y la probabilidad de precipitaciones en varios sectores.

Para el jueves se espera una jornada con cielo mayormente nublado, máxima de entre 14° y 15° y mínima de 9°. “Para mañana, en gran parte del día podemos tener probables precipitaciones”, indicó Escobar, quien remarcó que las condiciones se mantendrán inestables.

El viernes presentará un panorama similar: “Cielo mayormente nublado, 14 o 15 grados de máxima, 9 la mínima y con probables precipitaciones, sobre todo por la madrugada y por la mañana”, detalló el meteorólogo.

El sábado se prevé un leve repunte térmico, con cielo parcialmente nublado, máxima de 17° a 18° y mínima de alrededor de 5°. “Va a haber poca nubosidad y la máxima va a ser más agradable”, dijo y aclaró que no se esperan lluvias para ese día.

En tanto, el domingo habrá un incremento en la temperatura mínima, que rondará los 9°, mientras que la máxima se mantendrá en torno a los 18°. “Vamos a tener nubosidad, cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones por la mañana”, precisó.

