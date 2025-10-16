Muerte de Vicente Cordeyro: encontraron una soga, un encendedor y un teléfono derretido en el lugar donde apareció el cuerpo del excomisario

La investigación por la muerte del excomisario Vicente Cordeyro continúa con nuevos hallazgos en el cerro Elefante, en San Lorenzo, donde días atrás fue encontrado su cuerpo. El informe preliminar de autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento, mientras que las quemaduras superficiales detectadas —compatibles con contacto con fuego— no habrían sido determinantes. Las tareas de investigación siguen en curso con la participación del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de especialistas del Ministerio de Seguridad de la Nación, que trabajan en el análisis de los nuevos elementos encontrados en la zona.

Según informó la Unidad Fiscal especializada, durante los trabajos de levantamiento de indicios se incautaron varios objetos que podrían aportar información clave para esclarecer las circunstancias del hecho. Entre ellos, una soga, una botella, una etiqueta correspondiente a una bebida alcohólica de venta libre, un encendedor y un teléfono celular parcialmente derretido por acción del fuego.

Caso Cordeyro: Avanza la investigación con presencia de peritos en el lugar y reunión con familiares

Además, se detectaron elementos amorfos y calcinados —presumiblemente cierres, remaches y correas— que serán analizados para determinar si pertenecen a la mochila que Cordeyro llevaba consigo cuando fue visto por última vez en las imágenes de búsqueda. Todos los elementos fueron asegurados y quedarán sujetos a pericias, cotejos y eventuales pericias.

En paralelo, especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), personal de Criminalística del Ministerio de Seguridad de la Nación y un can entrenado en detección de hidrocarburos trabajan en el lugar para realizar un abordaje integral y determinar la presencia de sustancias inflamables o rastros de combustión.

De acuerdo con el informe preliminar de autopsia, las prendas del excomisario habrían tomado contacto con un incendio ocurrido en el cerro, pero las quemaduras superficiales no tendrían incidencia en la causa de muerte.

La Fiscalía informó también que el cuerpo de Cordeyro permanece en el Servicio de Tanatología Forense del CIF, con la conformidad de su familia, hasta que concluyan todas las pericias.

Desde el inicio del operativo, el acceso al cerro Elefante se mantiene restringido para preservar la escena y garantizar la cadena de custodia. “El lugar no tuvo ningún tipo de intervención externa desde el jueves pasado”, detallaron los fiscales.