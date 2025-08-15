A dos semanas del incendio que arrasó casas en 20 de junio, la desolación persiste en el barrio

A 14 días del devastador incendio que destruyó viviendas en el barrio 20 de Junio, el panorama sigue siendo crítico. Durante la jornada de hoy, se observó humo en algunas zonas donde el fuego había ardido con más fuerza, recordando la magnitud de la tragedia que afectó a 17 familias, quienes perdieron todo.

Al enterarse de la situación, varias de estas familias, que actualmente residen en un centro vecinal, se acercaron para al menos ver sus terrenos y evaluar qué quedó de sus propiedades. “Me limpiaron el terreno, pero quedé sin nada. Sigue humeando, vengo a ver mi terreno y no sé qué soluciones nos pueden dar. Estamos durmiendo en el centro vecinal”, contó una de las vecinas afectadas a El Tribuno Whatsapp.

La incertidumbre se refleja también en los más chicos: “Mis hijos me piden una casa y no sé qué decirles. Estamos todos amontonados. Somos muchas familias”, agregó la mujer, visiblemente angustiada.

Desde la municipalidad aseguran que acompañaron a las familias casi a diario, y los mismos vecinos remarcan que si recibieron ayuda desde el municipio, pero la situación de la zona sigue siendo preocupante. El lugar no quedó apto para que los vecinos puedan reinstalarse o comenzar nuevamente en sus terrenos.

El barrio, marcado por la desolación, muestra un paisaje casi bélico: casas destruidas, restos de pertenencias y áreas donde el humo persiste, recordando que, para estas familias, la tragedia aún no terminó.

