19°
19 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Viento Zonda
Judo
Gimena Accardi
Aerolineas Argentinas
Analgésico prohibido por la Anmat
Incendio de pastizales
Agostina Hein
Pesca
Emergencia en Pediatría
MateSalta
Salta

VIDEOS. Varios focos de incendios de pastizales en Salta: preocupación en Rosario de Lerma

Bomberos de la Policía y Voluntarios controlaron los focos ígneos en San Agustín y en una embotelladora en inmediaciones de barrio Casino. 
Martes, 19 de agosto de 2025 17:18
Las llamas se propagan sobre la ruta provincial 36, entre Rosario de Lerma y Quijano. Foto: Rubén Lerma
Con condiciones propicias para la combustión por el viendo zonda que afecta a Salta desde la madrugada, varios incendios de pastizales se originaron en Salta y el Valle de Lerma

La situación más compleja se vive en Rosario de Lerma, donde un gran incendio de pastizales obligó a cortar la Ruta 36. Las llamas representan un serio peligro para el tránsito y la seguridad de los residentes.

En esta zona afectada, personal de Tránsito Municipal, Bomberos Voluntarios, y Bomberos de la Policía de Salta trabajan de manera coordinada para controlar el fuego y gestionar la circulación vehicular.

 

Las autoridades instan a los conductores a circular con extrema precaución y, de ser posible, evitar el área para facilitar las tareas de los equipos de emergencia.

El foco ígneo se encuentra sobre la banquina de la ruta, en el trayecto de Rosario de lerma y Campo Quijano. 

En San Agustín

Mientras tanto, en San Agustín, en la Ruta 21 a la altura de la urbanización Las Lomitas, un incendio que se desató cerca de las 14:30 ya está bajo control.

La rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Cerrillos permitió sofocar las llamas por completo a las 16:15, informaron fuentes policiales a El Tribuno.

En una embotelladora

Otro grave incendio se desató en las inmediaciones de una empresa embotelladora, cerca de barrio Casino y Docente, lo que generó alarma y una rápida intervención de los bomberos.

 

Según los primeros informes, un joven habría encendido un montículo de basura en un área lindera al predio, lo que provocó un foco ígneo de gran magnitud.

El hecho, que ocurrió cerca de las 14:30, movilizó a dotaciones de Bomberos de la Policía y a Bomberos Voluntarios del Centro, quienes lograron sofocar el fuego sin que se registraran heridos.

 

