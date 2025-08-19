PUBLICIDAD

Salta

VIDEO. Cómo postularse para ser autoridad de mesa en las elecciones nacionales: pasos, requisitos y pago por trabajo

La Secretaría Electoral de Salta abrió la inscripción para autoridades de mesa. Quienes sean seleccionados recibirán un pago por su trabajo y deberán completar un curso obligatorio antes del 26 de octubre.

Cristal Pardo
Martes, 19 de agosto de 2025 21:31
Fotos: Javier Rueda
La Secretaría Electoral de Salta abrió la inscripción para presidentes y autoridades de mesa para las elecciones nacionales del próximo *26 de octubre. Quienes se postulen deben hacerlo lo antes posible para completar el curso obligatorio, presencial o online, y asegurarse su participación remunerada. 

Para participar, los interesados pueden registrarse de manera sencilla y gratuita. La Secretaría Electoral ofrece cursos presenciales y online para capacitar a quienes sean seleccionados, con un viático por su trabajo.

Fotos: Javier Rueda

Cómo participar

El secretario del Tribunal Electoral del Juzgado Federal N°1 de Salta explicó a El Tribuno cómo los ciudadanos pueden convertirse en autoridades de mesa.

“Si querés ser presidente de mesa o autoridad de mesa, podés postularte en padron.gov.ar o en el link que está en el Instagram de la Secretaría Electoral. Dejás tus datos y te vamos a llamar”, detalló.

Fotos: Javier Rueda

Requisitos básicos

* Figurar en el padrón electoral
* No estar afiliado a ningún partido político
* Tener ganas de trabajar y completar el curso de capacitación

 Capacitación y remuneración

Todos los seleccionados deberán realizar un curso obligatorio, presencial o online, donde se explicarán las tareas a desarrollar el día de la votación.

Además, quienes cumplan la función recibirán un viático , que se transferirá directamente a una cuenta bancaria. El monto se confirmará próximamente.

 


 Dónde informarse

Los ciudadanos interesados pueden:

* Acercarse a la Secretaría Electoral en Deán Funes 140, Salta
* Consultar las páginas oficiales: electoral.gov.ar o padron.gov.ar
* Seguir el Instagram de la Secretaría Electoral y registrarse directamente

El funcionario concluyó: “Una vez cargados los datos, si resultás elegido para alguna mesa, nos vamos a poner en contacto y vas a poder cumplir tu tarea cívica en estas elecciones”.

