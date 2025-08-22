PUBLICIDAD

22 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
rechazo de vetos
Ataques a la Franja de Gaza
Incendios
Tráfico de drogas
Cámara de Diputados de la Nación
Femicidio
crisis del IPS
Senado de la Nación
Salta

El campo salteño muestra su fuerza en la Expo Rural

Productores y gobierno llaman a dejar de lado las mezquindades.
Viernes, 22 de agosto de 2025 01:10
La expo rural salteña abrió con un fuerte mensaje de unidad y apoyo al campo.
La tradicional muestra que reúne al campo y la ciudad abrió ayer con la presencia de autoridades provinciales y nacionales. El presidente de la Sociedad Rural, Alfredo Figueroa, dio la bienvenida destacando la importancia del encuentro: "Llegó el momento de transitar un camino de unidad, de conciliación, dejando de lado mezquindades que no conducen a nada", expresó.

"Felicitamos enormemente el trabajo de todos los que ponen su esfuerzo para que podamos dar esta muestra salteña de calidad, de eficiencia y de excelencia", señaló el ministro de Producción, Martín de los Ríos.

Con un mensaje político claro, agregó: "El campo no es un aliado partidario, es un aliado de Salta, es un aliado de Argentina. Tiene mucho para pedir, pero sobre todo tiene mucho para seguir dando. Sigamos generando políticas públicas que potencien la producción y la agroindustria".

Por su parte, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, se mostró satisfecho de participar en la apertura. "Venimos a ayudar, escuchar y resolver lo que podemos resolver", aseguró, al remarcar la voluntad de acompañar al sector.

En el marco de la Expo, el Ministerio de Producción puso a disposición 1.700 millones de pesos en créditos destinados a la compra de invernada y reproductores. La medida busca incrementar el rodeo provincial y valorizar la hacienda salteña que será subastada en el remate televisado.

 

