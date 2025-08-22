Falta muy poco: Salta se prepara para el Travel Sale

Salta será uno de los cinco destinos nacionales que participarán de la nueva edición del Travel Sale que se desarrollará del 25 al 31 de agosto. Esta iniciativa comercial omnicanal es una de las más importantes de la industria turística argentina y ofrecerá durante una semana promociones, descuentos y beneficios especiales para viajar por el país y el mundo.

En esta edición, la provincia estará representada por diez agencias de viajes locales: Agencia del Peregrino VYT, Catavientos Viajes, Chilto Viajero EVT, Esencial Turismo, Agencia Guadalquivir, Silvia Magno EVyT, Tastil Viajes, Willka Turismo, Yacu Turismo y Valftour Viajes.

Organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), el Travel Sale busca impulsar la transformación e integración digital de las agencias de viajes, potenciando su alcance y ofreciendo a los viajeros oportunidades únicas.



Durante la semana de vigencia, las agencias inscriptas publicarán sus ofertas en www.travelsale.com.ar y se difundirá además por todos sus canales de venta: redes sociales, páginas web, e-mail marketing, puntos de venta y atención telefónica.

Esta 11ª edición llega con renovadas experiencias y más de 100 agencias participantes de todo el país, que ofrecerán beneficios exclusivos para que los viajeros encuentren su próximo destino.



Las promociones estarán enfocadas en financiación, destinos estratégicos y la anticipación de la temporada de verano, con importantes acuerdos con bancos y aerolíneas que permitirán acceder a paquetes nacionales e internacionales con cuotas sin interés, opciones de pago y beneficios especiales en vuelos, hoteles y servicios complementarios.

En las semanas previas a la acción, el público podrá participar de sorteos por más de 30 experiencias turísticas únicas en todo el país y la región. La forma de participar será comunicada a través de los canales oficiales del Travel Sale: redes sociales, suscripciones por newsletter y la campaña digital.

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, destacó que “la participación de nuestras agencias en el Travel Sale es una gran oportunidad para mostrar al país y al mundo todo lo que Salta tiene para ofrecer. Esta iniciativa no sólo impulsa las ventas, sino que también fortalece la competitividad y la digitalización del sector turístico local”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Salteña de Agencias de Viajes, Lía Rivella, señaló que “el Travel Sale es una vidriera privilegiada para nuestras agencias. Permite llegar a más clientes, ofrecer promociones atractivas y, sobre todo, posicionar a Salta como un destino imperdible, tanto para quienes nos visitan por primera vez como para los que quieren volver”.

El Travel Sale se ha consolidado como una vidriera publicitaria exclusiva de turismo, ofreciendo durante una semana productos especiales, financiación, beneficios adicionales y descuentos para que más argentinos puedan viajar.