Distintas áreas municipales trabajan para sofocar incendios de pastizales en la ciudad de Salta

Los equipos de emergencia de la Municipalidad de Salta se desplegaron este viernes en distintos puntos de la ciudad para sofocar incendios de pastizales originados por las ráfagas del viento zonda. Las tareas son coordinadas por el intendente Emiliano Durand.

Uno de los focos más importantes se registró en Villa Los Sauces, en la zona oeste, donde trabajan brigadas de la Subsecretaría de Protección Ciudadana junto a bomberos de la provincia.

Además de las acciones para contener las llamas, personal de la Secretaría de Desarrollo Social está presente en el territorio para relevar las necesidades de los vecinos afectados y brindar asistencia inmediata.

Hasta el momento, se controlaron incendios en los siguientes sectores: asentamiento San Justo, Villa Floresta Baja, Villa Los Sauces, paraje Tres Palmeras, Villa Aurelia, barrio 14 de Mayo, barrio Sarmiento, barrio Verbena, barrio Santa Ana I y barrio Las Marías, entre otros.

El alerta meteorológico continuará vigente hasta la noche de hoy. Desde el municipio se solicita a la comunidad extremar las medidas de cuidado y se recuerda que está prohibido encender fuego en espacios abiertos.