Intendentes del NOA debatieron sobre autonomía

El intendente, Emiliano Durand, dio inicio ayer al primer plenario del NOA "Municipios que hacen, Gobiernos que transforman" que se desarrolla en el Salón Auditórium "Dino" Saluzzi con la participación de la Red de Innovación Local (RIL).

En su discurso, Durand agradeció la presencia de intendentes y funcionarios de la región, así como el acompañamiento de RIL, y subrayó que este espacio de intercambio "era necesario" en un contexto social y económico desafiante. "Cuando el vecino tiene un problema, al primero que acude es al municipio. En este contexto difícil, debemos dar respuestas ágiles", señaló el jefe comunal.

Su mensaje tuvo como ejes centrales la necesidad de analizar el impacto de la economía nacional en las ciudades, impulsar territorios productivos y avanzar hacia municipios inteligentes. En ese marco, destacó dos políticas locales que se transformaron en referencia: la Escuela de Emprendedores, que brinda formación y acompañamiento a quienes buscan iniciar un proyecto propio, y la Fábrica Municipal de Oficios, donde pequeños emprendedores producen y generan ingresos con respaldo del Estado.

Durand también llamó a consolidar una agenda común para los gobiernos del norte argentino, centrada en la autonomía municipal, el desarrollo productivo, la modernización y la eficiencia en las respuestas.

Formaron parte del encuentro representantes de los 60 municipios de la provincia de Salta, además de las comunas de Tafí Viejo (Tucumán), La Banda (Santiago del Estero), Tilcara y San Salvador de Jujuy.