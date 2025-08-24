PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Norma Beatriz Nolan
El mejor fotógrafo del mundo
Incendios en Salta
Jujuy
Alarma por incendios
Norma Beatriz Nolan
El mejor fotógrafo del mundo
Incendios en Salta
Jujuy
Alarma por incendios

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Viento Zonda: el fuego se llevó los esfuerzos de 15 años y dejó una familia sin techo

El incendio del viernes 22, en la zona de San Luis, dejó a la familia Garzón sin nada. "Quedamos con lo puesto. Se quemó todo. Esto era imposible de contener", expresó Ricardo, el jefe de familia.
Domingo, 24 de agosto de 2025 11:21
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Ricardo Garzón vive en esta zona desde hace 15 años. Con el esfuerzo de su trabajo y el de su pareja, levantaron su casa. Se hizo la plataforma para una vivienda de madera, luego se amplio con duclock y mientras su hijo crecía, armó su casa, recibió a los nietos y este viernes, el fuego se llevó todo. 

"Yo estaba solo en la casa. Mi esposa, mi hijo y mi nuera estaban trabajando. Hice lo que pude pero las llamas eran incontrolables. Los vecinos ayudaron en lo que se pudo. Pero no se pudo", expresó Ricardo Garzón a El Tribuno. 

El viernes 22 el fuego avanzó sobre la casa de la familia Garzón. "Desde hace unos 9 años que estos incendios son una constante en esta zona. Casi siempre son provocados. Los vecinos ya tenemos un grupo donde alertamos de lo que pasa en el barrio. Y en esta época siempre estamos alerta por los incendios. Se queman todos los campos cercanos al aeropuerto. Si pudieras hacer volar un drone, vas a ver la dimensión de esto", relató Ricardo Garzón.

 Hoy los vecinos están ayudando en lo que pueden, pero la realidad es dura. Hay que levantar la vivienda desde cero. 

  

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD