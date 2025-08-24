Viento Zonda: el fuego se llevó los esfuerzos de 15 años y dejó una familia sin techo

Ricardo Garzón vive en esta zona desde hace 15 años. Con el esfuerzo de su trabajo y el de su pareja, levantaron su casa. Se hizo la plataforma para una vivienda de madera, luego se amplio con duclock y mientras su hijo crecía, armó su casa, recibió a los nietos y este viernes, el fuego se llevó todo.

"Yo estaba solo en la casa. Mi esposa, mi hijo y mi nuera estaban trabajando. Hice lo que pude pero las llamas eran incontrolables. Los vecinos ayudaron en lo que se pudo. Pero no se pudo", expresó Ricardo Garzón a El Tribuno.

El viernes 22 el fuego avanzó sobre la casa de la familia Garzón. "Desde hace unos 9 años que estos incendios son una constante en esta zona. Casi siempre son provocados. Los vecinos ya tenemos un grupo donde alertamos de lo que pasa en el barrio. Y en esta época siempre estamos alerta por los incendios. Se queman todos los campos cercanos al aeropuerto. Si pudieras hacer volar un drone, vas a ver la dimensión de esto", relató Ricardo Garzón.

Hoy los vecinos están ayudando en lo que pueden, pero la realidad es dura. Hay que levantar la vivienda desde cero.