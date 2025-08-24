El Centro de Convenciones sede de un evento multitudinario de los Testigos de Jehová

Con una gran concurrencia desde su primer día, el Centro de Convenciones de Salta se convirtió en el punto de encuentro de miles de personas para la serie de convenciones anuales de los Testigos de Jehová. Este año, el tema central es “Adoración pura”, un lema que invita a reflexionar sobre la sinceridad en la fe y la espiritualidad.

A pesar del clima adverso, el auditorio se vio colmado de asistentes provenientes de unas 20 localidades salteñas. El programa, de tres días, es gratuito y abierto a toda la comunidad.

Durante la jornada inaugural, los asistentes disfrutaron de un moderno sistema audiovisual, con cámaras de alta definición, pantallas gigantes y un sonido profesional de última generación, lo que aseguró una experiencia envolvente para el público.

El sábado se vivió uno de los momentos más emotivos: el bautismo de varios participantes. Además, ya se proyectó el episodio 2 de la serie “Las buenas noticias según Jesús”, una producción audiovisual de 18 episodios que narra la vida y el ministerio de Jesucristo basándose únicamente en los relatos de los evangelios.

“Nos alegra mucho poder llevar adelante esta convención en un lugar tan lindo, junto con las autoridades locales”, comentó Pablo Claus, portavoz de los Testigos de Jehová. “Sin duda lo que estamos aprendiendo dará lugar para meditar en los días siguientes y fortalecer la fe y la esperanza en medio de tiempos difíciles”.

Hoy será la jornada de cierre. Está prevista la proyección del episodio 3 de la serie “Las buenas noticias según Jesús” y un discurso que responderá la pregunta: ¿Sabe en qué se basan sus creencias?

Para más información sobre esta convención y para ubicar la más cercana, se puede visitar https://www.jw.org/es/testigos-de-jehov%C3%A1/asambleas-anuales/