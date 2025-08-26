PUBLICIDAD

26 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Río Pilcomayo
General Güemes
Diego Spagnuolo
ANDIS
Tormenta de Santa Rosa
Usina cultural
Salud
Salta

El municipio advierte sobre ofertas fraudulentas por el Travel Sale

La campaña de promociones de viajes tendrá vigencia hasta el 31 de agosto. La Oficina de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino de la Municipalidad brinda recomendaciones para aumentar los cuidados ante posibles estafas.
Martes, 26 de agosto de 2025 10:02
Travel Sale
En el marco del Travel Sale, que es una campaña online dirigida al turismo y a los viajeros, donde pueden encontrar promociones en vuelos nacionales e internacionales y paquetes turísticos, el municipio advierte sobre ofertas fraudulentas.

La iniciativa tendrá vigencia hasta el 31 de agosto y es por eso que la Oficina de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino de la Municipalidad de Salta brinda recomendaciones para aumentar los cuidados ante posibles estafas por redes sociales.

Recomendaciones claves:

–  Verificar que la empresa esté debidamente registrada como agencia de viajes ante el Ministerio de Turismo de la Nación

– Desconfiar de promociones que solo se gestionan por mensajes privados o WhatsApp, sin canales oficiales ni páginas web verificadas

– Corroborar que los medios de pago sean seguros y rastreables (tarjetas, transferencias bancarias a nombre de la empresa)

– Solicitar contratos, facturas y comprobantes de pago

– No compartir datos personales ni bancarios a través de formularios no oficiales o enlaces sospechosos

– Consultar previamente en Defensa del Consumidor si se tiene duda sobre la legitimidad de una oferta

Se recuerda que, ante cualquier sospecha de estafa o incumplimiento, los salteños pueden acercarse a las oficinas del área, ubicadas en el CCM, en Av. Paraguay 1240, o comunicarse al 3872542826 para recibir asesoramiento gratuito.

