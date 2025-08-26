La tormenta de Santa Rosa llegaría el domingo a Salta

El cierre de agosto traerá un cambio abrupto en el tiempo para gran parte del país. Tras una semana templada, con cielo despejado y temperaturas en ascenso, los pronósticos advierten que el tradicional fenómeno conocido como tormenta de Santa Rosa podría llegar puntual este fin de semana.

Según los reportes meteorológicos, hacia el sábado 30 se espera el desarrollo de una nueva ciclogénesis en el centro de Argentina. Este proceso atmosférico implica la formación de un centro de baja presión que suele provocar lluvias intensas, chaparrones y tormentas de variada magnitud. Las provincias de La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires serían las más comprometidas, con acumulados importantes de precipitaciones.

Precipitaciones en Salta

En el caso de Salta, los especialistas no descartan que las primeras manifestaciones de este frente húmedo y ventoso se hagan sentir durante la jornada del domingo. Para esa jornada anticipan 80% de probabilidad de precipitaciones. La circulación del viento norte, que hasta ahora garantizó temperaturas agradables y estabilidad, dará paso a un escenario de mayor inestabilidad con posibles tormentas aisladas y ráfagas.

La coincidencia entre el mito popular y la proyección meteorológica es llamativa. Cada 30 de agosto se recuerda a Santa Rosa de Lima, y la tradición sostiene que en esa fecha suelen producirse temporales. Si bien no siempre ocurre, las estadísticas muestran que en los alrededores de ese día existe una probabilidad superior al 50% de registrar tormentas en la región central del país.

Los meteorólogos insisten en la necesidad de seguir de cerca la evolución de los modelos, ya que la magnitud y la ubicación exacta de las lluvias pueden variar en las próximas actualizaciones. Lo cierto es que, tras una semana de clima benigno, agosto podría despedirse con un evento de impacto, reeditando una de las leyendas más persistentes del calendario popular argentino.