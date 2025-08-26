En Salta, ya son seis los vuelos cancelados por el paro de controladores aéreos

El conflicto entre la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) volvió a paralizar los aeropuertos del país y Salta no fue la excepción. Este martes, en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes se cancelaron vuelos hacia Córdoba (9.15), Rosario (10.50), Mendoza (12.15 y 17.45), Iguazú (14.35) y Buenos Aires (19), dejando a cientos de usuarios varados.

La medida de fuerza forma parte de un plan de paros escalonados que ya lleva tres jornadas y que, según estimaciones oficiales, afectó a más de 14.900 pasajeros en todo el país. En Salta, la suspensión de operaciones impacta tanto en vuelos de cabotaje como en conexiones estratégicas con otras provincias, generando incertidumbre entre los viajeros.

Aerolíneas Argentinas: más de la mitad de su operación comprometida

Aerolíneas Argentinas informó que, de los 295 vuelos programados para este martes 26 de agosto, 178 resultaron afectados: 82 cancelados -todos de cabotaje- y 96 reprogramados con cambios de horario. Esto significa que más de 15.000 pasajeros quedaron perjudicados en una sola jornada.

La compañía explicó que la combinación de cancelaciones y demoras provoca un “efecto arrastre” que desorganiza la red de vuelos, con la proyección de que entre 310 y 330 servicios nacionales e internacionales sufran alteraciones durante la semana.

En las dos primeras jornadas de protesta ya se habían contabilizado 10.500 pasajeros afectados el viernes 22 y 4.400 el domingo 24, alcanzando casi 15.000 usuarios.

Reclamos gremiales y próximos paros

ATEPSA reclama una recomposición salarial al denunciar el “deterioro progresivo” de sus ingresos. El gremio sostiene que la labor de los controladores aéreos es “altamente estresante y de máxima responsabilidad”, con sueldos que oscilan entre $800.000 y $1,5 millones. La última propuesta oficial -un incremento cercano al 1% mensual- fue rechazada por considerarse insuficiente.

El cronograma de paros continuará esta semana:

Martes 26 de agosto: de 7 a 10 y de 14 a 17.

Jueves 28 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22.

Sábado 30 de agosto: en los mismos horarios del jueves.

Las únicas operaciones exceptuadas son las de aeronaves en emergencia, vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y rescate.

Un conflicto que no encuentra salida

Las medidas se profundizan pese a que durante las vacaciones de invierno el Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria. El fracaso de las negociaciones endureció la postura gremial y ahora, con tres nuevas fechas de paro por delante, las aerolíneas y los usuarios se preparan para más cancelaciones y demoras.

Desde ATEPSA advirtieron que no levantarán las medidas hasta recibir una “propuesta salarial seria y sostenible”, mientras que el Gobierno insiste en mantener la pauta de aumentos moderados.