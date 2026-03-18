Martina Silva de Gurruchaga: actos y homenajes para recordar a la heroína salteña

En el marco del mes dedicado a Doña Martina Silva de Gurruchaga y a las Mujeres de la Patria, el Fortín que lleva su nombre convocó a la comunidad a participar de una serie de actividades en homenaje a una de las figuras más emblemáticas de la historia salteña. La propuesta busca rescatar su legado y reforzar la memoria colectiva a través de encuentros abiertos al público.

Las actividades comenzarán este miércoles 18 de marzo a las 18 en la sede social ubicada en Santa Fe 844, con la disertación “Las Mujeres de la Patria”, a cargo de la licenciada Lizi Mejías. Durante la jornada también se realizará un homenaje post mortem a Teresita Espíndola, una de las fundadoras del Fortín, destacada por su compromiso con la difusión de la historia y la identidad local.

Desde la organización destacaron que “las instituciones no se sostienen solo con palabras, sino con presencia, compromiso y memoria”, y remarcaron la importancia de generar estos espacios para valorar el rol de las mujeres en los procesos históricos del país.

La figura de Martina Silva de Gurruchaga ocupa un lugar central en la historia de Salta y de la independencia argentina. En la Batalla de Salta, el 20 de febrero de 1813, lideró con coraje a “Los Ponchos Azules”, ingresando desde las Lomas de Medeiros y logrando la rendición de las fuerzas realistas. Su accionar fue determinante para la victoria del Ejército del Norte, comandado por Manuel Belgrano, quien la distinguió con el grado de capitana.

Pero su aporte no se limitó al campo de batalla. En un contexto en el que la independencia era apenas un anhelo, Martina comprendió que la libertad requería compromiso y sacrificio. Por eso colaboró activamente con el Ejército del Norte, aportando recursos, organización y apoyo logístico, incluso destinando su propia fortuna para la causa patriota.

Su figura trasciende los hechos históricos. Representa el compromiso con la Patria y el coraje de quienes decidieron involucrarse en momentos decisivos. También simboliza el rol muchas veces silencioso de las mujeres que contribuyeron a la construcción de la Nación desde distintos espacios.