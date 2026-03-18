Scioli propuso la creación de un aeropuerto internacional en Cafayate

En medio de la presentación de “Semana Salta” en Buenos Aires, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, puso el foco en una obra estratégica para la provincia: la proyección de un aeropuerto internacional en Cafayate. La iniciativa apunta a abrir nuevas rutas aéreas, especialmente con Brasil, y potenciar el crecimiento del turismo vinculado a los vinos de altura, uno de los segmentos con mayor proyección en el norte argentino.

El anuncio se dio en la Casa de Salta, donde se realizó el lanzamiento oficial de la campaña turística y se reunió toda la cadena del sector a nivel nacional: agencias de viajes, operadores mayoristas, autoridades, medios especializados e influencers. En ese contexto, Scioli remarcó que Salta “es un destino emblemático de la Argentina” y sostuvo que existe una decisión de trabajar de manera articulada con la provincia para avanzar en esta infraestructura que podría marcar un antes y un después en la conectividad del Valle Calchaquí.

La propuesta del aeropuerto en Cafayate busca captar turistas internacionales sin necesidad de pasar por otras plazas como Buenos Aires o incluso Salta Capital, lo que permitiría acortar tiempos de traslado y ofrecer una experiencia más directa hacia uno de los destinos más elegidos por el turismo enológico. La posibilidad de establecer rutas desde Brasil aparece como uno de los principales objetivos, teniendo en cuenta el interés creciente de ese mercado por los vinos de altura y los paisajes del norte argentino.

En paralelo, la jornada también sirvió para presentar el calendario de actividades de “Semana Salta”, con propuestas que incluyen Vía Crucis, representaciones de la Pasión de Cristo, ferias gastronómicas, concursos de empanadas y festivales de música y danza en distintos puntos de la provincia. La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, destacó que estas acciones en Buenos Aires buscan reforzar la presencia de Salta en los principales mercados emisivos del país.

Desde el sector privado, el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf, valoró la convocatoria y el trabajo conjunto, mientras que la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, María Laura Teruel, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas para consolidar destinos con identidad propia. También participó la secretaria de Turismo, Nadia Loza, quien remarcó el valor cultural y religioso de la Semana Santa salteña.

Más allá de la agenda promocional, el anuncio de Scioli sobre el aeropuerto internacional en Cafayate se posicionó como el eje más relevante del encuentro. De concretarse, el proyecto no solo ampliaría la conectividad aérea, sino que también podría impulsar inversiones, generar empleo y consolidar a los Valles Calchaquíes como uno de los polos turísticos más importantes del país.