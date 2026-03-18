Terapias, transporte y trabajo: las urgencias que exponen en el día del Síndrome de Down

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora cada 21 de marzo, organizaciones de Salta impulsan una jornada de concientización que pone el foco en las necesidades actuales de las personas con discapacidad y sus familias. La propuesta, organizada de manera conjunta por las asociaciones Colibrí y La Estrella con el acompañamiento del municipio, busca visibilizar derechos en un contexto que describen como complejo.

“Hoy estamos haciendo la presentación de lo que van a ser las actividades del 21 de marzo por el Día Mundial del Síndrome de Down, que es el 21 al 3 justamente porque es el cromosoma 21. Entonces, estamos trabajando con la asociación La Estrella y lo que estamos tratando es de visibilizar un poco este tema de los derechos, que en este momento está tan vapuleado”, expresó Victoria Sarmiento, presidenta de la Asociación Colibrí.

En ese sentido, remarcó la necesidad de que la comunidad se involucre: “Queremos que nos vean, que nos vean en cantidad, que vean las cosas lindas que hacen los chicos, que hablemos un poco de derechos porque por ahí uno no lo piensa hasta que no le faltan. Entonces, acercarse y ver qué cosas, qué dificultades tienen las personas con Síndrome de Down que por ahí uno no asume hasta que no se choca con que le faltan”.

Sobre la realidad local, explicó que no existen estadísticas precisas, aunque indicó que “el 10% de la población es personas con discapacidad, con distintos tipos de discapacidad, y dentro de ese mundo nosotros somos una parte chiquita”. Sin embargo, advirtió que muchas familias atraviesan el proceso sin acompañamiento: “Es como que estás un poco solo en la selva y tenés que arreglarte y ver, conocer otra familia que lo haya pasado o una institución que te dé una mano. No hay una cosa organizada desde un eje central que te vaya guiando”.

Gabriela López y Victoria Sarmiento.

Uno de los principales reclamos está vinculado a las prestaciones. “Uno de los problemas importantes que tenemos ahora es el tema de las terapias, el transporte, la ley de emergencia en discapacidad que no se está cumpliendo. Eso ha llevado a retroceder muchísimo en lo que son las terapias y el acceso”, señaló. A esto se suma la dificultad para acceder a empleo: “Por ahí el desconocimiento hace que la gente no contrate a una persona con discapacidad para tareas simples que podrían hacer tranquilamente. Ese es un tema fundamental”.

Por su parte, Gabriela López, de la Asociación La Estrella, invitó a la comunidad a sumarse a la actividad central: “Invitarlos este sábado 21, en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, a la caminata que estamos realizando junto a la Asociación Colibrí con el acompañamiento de la Municipalidad de Salta”.

La jornada comenzará a las 16 en San Martín y Buenos Aires. “Nos reunimos ahí, vamos caminando, concientizando y reflexionando con la comunidad hasta el Cabildo. Vamos a tener bandas en vivo, el ballet de Colibrí, juegos para los más pequeños y también la Secretaría de Discapacidad que va a orientar sobre los trámites que necesitan las personas con discapacidad”, detalló.

Además, explicó el trabajo que realizan desde la institución: “Somos un centro de estimulación temprana y nivel inicial para niños con síndrome de Down. Empiezan desde los 45 días, se hace una entrevista con el equipo interdisciplinario y se acompaña a la familia en todo el proceso, incluso en la gestión del Certificado Único de Discapacidad”.

Desde el municipio, la directora de Discapacidad, Tania Saravia, destacó el trabajo conjunto: “Hemos mantenido un trabajo coordinado con las organizaciones y conformado el Consejo Municipal de Discapacidad. En esta oportunidad, Colibrí y La Estrella van a hacer una actividad muy grande, muy linda, para generar un espacio de concientización y sensibilización”.

La funcionaria detalló que “arrancamos a las 16 con la concentración, marchamos hasta el Cabildo y allí habrá un escenario con artistas, juegos y asesoramiento. A las 19 aproximadamente se hará la iluminación del Cabildo de color verde”.

Las organizaciones remarcaron que la convocatoria está abierta a toda la comunidad, con el objetivo de visibilizar, informar y promover una mayor inclusión en todos los ámbitos.