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Espectáculos

Cuatro décadas formando bailarines en Salta

El estudio de Silvina Galdeano se posiciona como un espacio clave de formación artística, con enseñanza integral desde la infancia, experiencias de perfeccionamiento internacional y un cierre anual que refleja el trabajo de todo el año.
Miércoles, 18 de marzo de 2026 13:17

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Con más de 41 años de trayectoria, el Estudio de Danzas de Silvina Galdeano se consolidó como uno de los espacios de formación artística más reconocidos de la ciudad. Su propuesta combina técnica, disciplina y sensibilidad, acompañando a generaciones de bailarines en su desarrollo tanto dentro como fuera del escenario.

El estudio ofrece una formación integral en disciplinas como danzas clásicas (ballet), modern jazz, danza urbana, neoclásico y PBT (Progressing Ballet Technique). Las clases están organizadas por edades y niveles, con una propuesta que recibe alumnos desde los 4 años y los acompaña en cada etapa de su crecimiento artístico.

A lo largo del año, la institución despliega una intensa actividad formativa que tiene su punto culminante en “Danza Vida”, el espectáculo anual que se presenta en el Teatro Provincial “Juan Carlos Saravia”. Allí, todos los grupos muestran el trabajo realizado durante el ciclo, en una producción que también marca la graduación de nuevas profesoras en danzas clásicas y jazz.

Detrás de este proyecto está Silvina Galdeano, profesora y directora con una extensa trayectoria en la enseñanza de la danza en Salta. Formada junto a la reconocida maestra Miriam Pedrazzoli, inició su camino profesional como docente y desarrolló una mirada pedagógica que trasciende lo técnico, promoviendo una experiencia artística integral.

El estudio también impulsó instancias de perfeccionamiento internacional, con viajes a Nueva York donde alumnas pudieron entrenar con maestros y bailarines de compañías de prestigio como el New York City Ballet y el American Ballet Theatre. Estas experiencias permitieron ampliar horizontes y fortalecer la formación profesional.

Además, se organizaron capacitaciones con figuras destacadas como Royal Calvin III, Ask la Cour y Giovanni Villalobos, referentes de la danza clásica y contemporánea a nivel mundial.

Desde la institución destacaron que continúan abiertas las inscripciones para este 2026, invitando a nuevos alumnos a sumarse a un espacio que combina formación, disciplina y proyección artística.

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