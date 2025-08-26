El IPS implementó un nuevo vademécum de medicamentos de alto costo

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) informó esta mañana que, el 20 de agosto de 2025 entró en vigencia el nuevo Vademécum de Medicamentos de Alto Costo, una herramienta estratégica destinada a optimizar los recursos, garantizar la seguridad clínica y asegurar el acceso a tratamientos de calidad para todos los afiliados.

El vademécum es un formulario terapéutico para planes especiales que contiene información detallada sobre medicamentos, su composición, presentación y dosis en principios activos. A partir de ahora, los prestadores médicos deberán atenerse a estas pautas al momento de recetar.

Un cambio basado en evidencia científica y eficiencia terapéutica

El IPS elaboró este vademécum con el objetivo de mejorar la calidad de atención y el acceso a tratamientos, priorizando siempre la seguridad de los pacientes. La medida establece criterios basados en evidencia científica, permitiendo que las prescripciones sean más racionales, seguras y efectivas.

“Con esta herramienta, buscamos que cada afiliado reciba el medicamento adecuado, en la dosis necesaria, durante el tiempo apropiado y al menor costo posible, todo ello dentro de un marco legal, ético y responsable”, señalaron desde la intervención del IPS.

Una de las principales innovaciones de este vademécum es que los medicamentos deberán recetarse por su principio activo y no por marcas comerciales. Esta decisión responde a criterios de eficiencia terapéutica, costo-beneficio y accesibilidad.

Impacto positivo en la sustentabilidad del sistema

El nuevo vademécum representa un paso clave en la política de mejoras que impulsa el IPS. “Medidas como esta no limitan tratamientos, sino que permiten atender a más personas con la misma calidad y fortalecer la sustentabilidad del sistema”, destacaron las autoridades del organismo.

El Vademécum IPS ya fue publicado oficialmente y es obligatorio para todos los prestadores médicos desde el 20 de agosto.

Desde la institución remarcaron que no debería existir resistencia por parte de los profesionales, ya que el objetivo central es beneficiar a los afiliados y fortalecer la equidad en el acceso a la salud.