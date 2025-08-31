¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
13°
31 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

ANDIS
Franco Colapinto
La Coqueta
Elecciones en Corrientes
El clima en Salta
Cristina Kirchner
River Plate
Alejandra Blanco
Feriados Salta
Leagues Cup
ANDIS
Franco Colapinto
La Coqueta
Elecciones en Corrientes
El clima en Salta
Cristina Kirchner
River Plate
Alejandra Blanco
Feriados Salta
Leagues Cup

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Septiembre en Salta: qué días no habrá clases ni administración pública por el Milagro y otros feriados

Este año, estudiantes y docentes tendrán un feriado extra largo la segunda semana del mes por el Día del Maestro y la fiesta del Milagro. El Día del Estudiante cae domingo.
Domingo, 31 de agosto de 2025 21:04
Alumnos ingresan a la Catedral Basílica de Salta.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Septiembre se inicia en Salta con una doble expectativa: el fervor milagrero que cada año convoca a miles de fieles en honor al Señor y la Virgen del Milagro, y el entusiasmo de los estudiantes por los festejos de la primavera y el Día del Estudiante. Este clima festivo marcará también el calendario escolar, que tendrá algunas modificaciones por feriados, actos conmemorativos y jornadas sin clases.

La primera interrupción de clases llegará en la segunda semana: el jueves 11 de septiembre, Día del Maestro, las escuelas abrirán con normalidad y se realizarán actos conmemorativos. En cambio, el viernes 12 no habrá actividades, lo que generará un fin de semana extra largo para la comunidad educativa.

El sábado 13 comenzará el Triduo del Milagro, que culmina el lunes 15 con la procesión y el tradicional pacto de fidelidad. Ese día es feriado provincial y no habrá clases, tampoco actividad para toda la administración pública. 

El regreso a las aulas está previsto para el martes 16, aunque, como sucede cada año, las escuelas del centro que alojan a los peregrinos no dictarán clases por la mañana y los estudiantes del interior que viajaron a la capital tendrán la inasistencia justificada debido al regreso a sus hogares.

El miércoles 17 se celebra el Día del Profesor. No está contemplado como asueto, pero suelen organizarse actividades especiales en las escuelas secundarias. Más adelante, el domingo 21 caerá el Día del Estudiante: no habrá impacto en el calendario formal, aunque  se esperan festejos dentro de las instituciones. 

Vale recordar que en algunos años, cuando el feriado del 11 de septiembre se pegaba con el inicio del Triduo, las clases llegaron a suspenderse durante una semana completa. Este 2025, en cambio, la organización escolar tendrá un esquema más fragmentado y se perderán menos días de clases. 

Finalmente, el 23 y 24 de septiembre son días no laborables para la comunidad judía por la celebración de Rosh Hashaná, su Año Nuevo.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD