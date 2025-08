Juan Carlos Romero anunció que no buscará la reelección como senador: “Dejo el cargo, pero no la política”

El senador nacional por Salta, Juan Carlos Romero, anunció este martes que no será candidato en las próximas elecciones legislativas y que, en diciembre, concluirá su mandato en la Cámara alta. El anuncio fue realizado en el marco de un acto institucional donde presentó su informe de labor legislativa, acompañado por su familia y por senadores de distintos bloques.

“Por esta razón, y otras más, es que vengo a confirmar que no participaré del próximo proceso electoral. Lo cual dejaré el cargo en diciembre y trabajaré con el mismo empeño hasta ese momento, pero dejaré el cargo, no la política”, expresó el legislador salteño.

Durante su mensaje, Romero explicó que seguirá vinculado a la actividad pública desde otro lugar. “Seguiré trabajando incansablemente y creo que hay un desafío hasta fin de año de hacer cosas pendientes. Política haré siempre, opinaré sobre temas de interés, estaré con la gente, que es la forma de trabajar siempre con los salteños. Y la gente que necesite algo, mientras esté al alcance de uno, extender una mano siempre fue una obligación para mí", aseguró.

También se refirió al impacto que su decisión puede tener en distintos sectores. “Yo sé que algunos sentirán tristeza o frustración por mi decisión. Les digo que deben apoyarse y tener la satisfacción de que hemos cumplido la labor que hemos hecho juntos, un trabajo enorme en la provincia y aquí legislativo, y esa es la satisfacción de la misión cumplida”.

En un tramo más distendido de su discurso, dijo: “Y por supuesto, algunos que no me quieren, que se pongan muy contentos. Les digo que comparto su opinión: yo también me siento contento, sin ninguna frustración, sin rencor, sin queja. Lo hago razonado, este proceso, y que no es otra cosa que agradecer. No tengo quejas. En todos los tiempos que pude hacer cosas, es una satisfacción”.

Romero agradeció especialmente a sus colegas, colaboradores y familia por haberlo acompañado durante estos años. “A mis colegas, legisladores, amigos, que hemos hecho tantas cosas juntos, agradecerles que estén acá y poder trabajar juntos. Al equipo de colaboradores: tantos proyectos se han hecho y se hacen, tantas ideas. Un sábado o domingo les tiro la idea por teléfono y el lunes ya tenemos el anteproyecto”.

También recordó a quienes ya no lo acompañan: “Quienes trabajaron antes y hoy ya no me acompañan —porque han partido de esta vida o tomaron otros caminos—, no lo hubiera podido lograr, tantas cosas, sin el apoyo de tanta gente”.

Dirigiéndose a su entorno más íntimo, expresó: “A mi familia, en especial Bettina, que me acompaña por mucho más de 50 años, y que en la época en que nos amanecimos en Ezeiza esperando que llegara Perón frustrado el 20 de junio, hasta muchas otras actividades. No voy a decir que me acompañó porque es obvio, sino que muchas cosas, sin tener un cargo, trabajó para mucha gente en Salta, ayudando y sumándose al apoyo”.

“A mis hijos, nuera, nietos, y a todos los que realmente han estado conmigo y están conmigo... Encararé otras cosas que tenía interrumpidas o no realizadas, pero no me voy a quedar con los brazos cruzados”, agregó.

Para cerrar, el senador dijo: “La política también se alimenta de pausas silenciosas, cosas misteriosas. En este caso, dejar el cargo no es dejar la política. Y sigo creyendo en el poder de las ideas, el compromiso, y la importancia de la palabra en la política. Siento la alegría de misión cumplida y el agradecimiento de todos ustedes”.