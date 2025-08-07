El martes seguirá el sorteo de viviendas del IPV en la ciudad

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) disponía de 466 departamentos para sortear del plan "Casa Propia con Ahorro Previo para Salta Capital". El lunes se sortearon 267 departamentos y ayer otros 186, quedando 13 para la próxima semana durante un acto que se realizará el martes, en vivo, en la Lotería de Salta.

La transmisión en vivo por las redes del Gobierno inició con la presencia de la presidente del IPV, Laura Caballero, quien comentó que los departamentos tienen un plazo de entrega de aproximadamente 12 meses. La funcionaria recordó que a partir del lunes las familias beneficiadas tienen que completar la presentación de la documentación en las oficinas del IPV, para avanzar con los actos administrativos e iniciar el pago del ahorro.

En los sorteos participaron 704 grupos familiares en categoría demanda libre, que cumplieron los requisitos del IPV y asumieron el compromiso de abonar un ahorro previo expresado en unidades de viviendas (UVIs). Los postulantes que no salieron beneficiados vuelven a participar con el mismo número. La consulta aún está disponible en la web con su DNI o ficha social (http://solicitudes .ipvsalta.gob.ar /wpconsultaparticipasorteo .aspx?12). Los resultados se publicarán con los beneficiarios.