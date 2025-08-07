Una oportunidad para repasar la historia menos contada del peronismo

Este viernes a partir de las 19, en la Usina Cultural, el periodista e historiador Aldo Duzdevich presentará sus libros "Lealtad" y "Salvados por Francisco". Las obras describen la trayectoria de Duzdevich, su experiencia en la política y su relación con el peronismo y Montoneros. El contenido de las obras resulta un interesante abordaje de la historia menos conocida o menos difundida del peronismo en un momento clave de la Argentina.

Con entrada libre y gratuita, la jornada será una oportunidad para conocer una parte de la historia política reciente de nuestro país y su proyección a la actualidad. Radicado desde el 74 en la provincia de Neuquén, aunque nació en Pergamino, provincia de Buenos Aires, en 1955. Duzdevich fue diputado, concejal y candidato a gobernador por la provincia patagónica entre la década del 90 y el año 2003.

La presentación de Aldo Duzdevich es en la Usina Cultural. Fotos: Walter Echazú

En 2007 fue nombrado por el expresidente Néstor Kirchner como director de ANSES para las provincias patagónicas. Integrante de Montoneros y disconforme con la lucha armada en el país durante el tercer mandato de Juan Domingo Perón, Duzdevich se abrió de la línea dura de Montoneros para integrarse al sector Lealtad. Con esta experiencia histórica escribió en el año 2015 "Lealtad, los Montoneros que se quedaron con Perón", donde describe los acontecimientos previos y posteriores a la fractura política de Perón con los Montoneros y sus implicancias, en una sorprendente línea histórica.

Otro de los libros que Duzdevich presentará hoy en Salta es una obra de 2019: "Salvados por Francisco", donde el autor describe la tarea pastoral de Jorge Bergoglio antes de convertirse en Papa y propone una reivindicación de la figura del entonces sacerdote argentino y su acción social en país. "Mientras el mundo aclamaba la figura de Bergoglio como nuevo Papa, en la Argentina lo encasillaron injustamente en los extremos. Verbitsky lo acusaba de facho y promilitar, mientras otros sectores de la izquierda lo consideraban de su propiedad, y Bergoglio no fue nada de eso", afirmó Duzdevich.