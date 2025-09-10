PUBLICIDAD

Primer Reciclatón Municipal

Reciclatón en Salta: este jueves podés llevar electrónicos, plásticos y aceite usado al Portal Salta

La Municipalidad de Salta organiza el 1° Reciclatón de la ciudad para promover la reducción de residuos y la economía circular. Este jueves 11, de 10 a 17, se recibirán distintos materiales reciclables en la playa de estacionamiento del Portal Salta (Easy),
Miércoles, 10 de septiembre de 2025 08:19
Con el objetivo de potenciar el reciclaje, reducir el volumen de residuos y dar impulso a la economía circular, este jueves 11 de abril se realizará el primer Reciclatón de la ciudad de Salta. La cita será de 10 a 17 horas en la playa de estacionamiento del Shopping Portal Salta (Easy).

Durante la jornada se recibirán aparatos electrónicos (RAEE), papel, cartón, tapitas, botellas, bidones, plásticos, latas y aceite vegetal usado de cocina (en botellas bien cerradas). Como novedad, por primera vez se aceptarán las llamadas eco botellas de plástico, en cuyo interior pueden colocarse plásticos flexibles o tapitas.

El director general de Educación Ambiental, Ramiro Ragno, explicó que “con estas actividades queremos generar conciencia ambiental y buenos hábitos, además de prevenir que estos residuos reciclables terminen en el Relleno Sanitario San Javier o en la vía pública”.

El funcionario invitó a toda la comunidad a sumarse: “Por ello, invitamos a la comunidad en general a participar de la jornada este jueves en el Shopping Portal Salta”.

Qué materiales se recibirán

* Aparatos electrónicos (RAEE)
* Papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas
* Aceite vegetal usado de cocina (en botellas bien cerradas)
* Eco botellas de plástico (rellenas con plásticos flexibles o tapitas)

Materiales que no se aceptarán

Es importante destacar que durante la jornada no se recibirán pilas, baterías ni neumáticos fuera de uso (NFU).

Esta propuesta busca involucrar a vecinos, comercios e instituciones en una práctica que ayuda a disminuir el impacto ambiental, fomenta la separación de residuos en origen y refuerza la cultura del reciclaje en Salta.

 

