22°
12 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Fernando Bravo
feria del milagro
Subasta Judicial
Milagro Para El Mundo
Subasta Judicial
caso jimena Salas
Liga Profesional de Fútbol
Fernando Bravo
feria del milagro
Subasta Judicial
Milagro Para El Mundo
Subasta Judicial
caso jimena Salas
Liga Profesional de Fútbol

Salta

Una por una, las joyas y los bienes que subastará el Poder Judicial de Salta: mirá el listado

La subasta incluye más de 50 bienes, destacándose una amplia variedad de joyas de oro y otros objetos valiosos.
Viernes, 12 de septiembre de 2025 18:29
Imagen Ilustrativa.
La subasta que realizará el Poder Judicial de Salta, a partir del 26 de septiembre, tiene una lista de bienes diversa y numerosa. Se trata de más de 60 artículos y la mayoría de los lotes son joyas de oro de 18 y 14 quilates, que incluyen una gran variedad de anillos, aros, pulseras y cadenas.

Además de las joyas, la subasta ofrece una gama de bienes tecnológicos y del hogar, tales como televisores LED y LCD, un monitor de computadora, un anafe eléctrico, una impresora multifunción y una consola PlayStation 2.

Las ofertas podrán presentarse ingresando al sitio http://subastas.justiciasalta.gov.ar hasta el 30 de septiembre.  Actualmente, el sistema cuenta con más de 8.000 usuarios registrados. Aquellos que aún no se hayan registrado podrán hacerlo en cualquier momento de la jornada.

A continuación, el listado completo:

  1. Un (1) aro de oro de 18 quilates. Peso: 0,1 gr (Objeto n° 182)

  2. Una (1) cruz de oro de 18 quilates. Peso: 0.3 gr (Objeto nº 67)

  3. Un (1) aro de oro de 18 quilates. Peso: 0,6 gr (Objeto n° 162)

  4. Un (1) aro de oro de 18 quilates. Peso: 0,8 gr (Objeto n° 184)

  5. Un (1) par de aros de oro de 18 quilates. Peso: 1,0 gr (Objeto n° 86)

  6. Un (1) anillo de plata y oro con grabados romanos. Peso total: 6.5 gr (Objeto n° 90)

  7. Un (1) par de aros de oro de 18 quilates. Peso: 1,3 gr (Objeto n° 24)

  8. Un (1) anillo de oro de 18 quilates. Peso: 1,4 gr (Objeto nº 14)

  9. Un (1) pin de corbata de oro de 18 quilates. Peso: 1,5 gr (Objeto nº 96)

  10. Una (1) cadena de oro de 18 quilates (sin seguro). Peso: 1,6 gr (Objeto nº 22)

  11. Una (1) alianza de oro de 14 quilates. Peso: 2,4 gr (Objeto nº 159)

  12. Una (1) cadena de oro de 18 quilates (rota). Peso: 1,7 gr (Objeto nº 40)

  13. Una (1) cadena de oro de 18 quilates. Peso: 1,9 gr (Objeto nº 18)

  14. Una (1) cadena de oro de 18 quilates. Peso: 2,0 gr (Objeto nº 19)

  15. Una (1) alianza de oro de 14 quilates. Peso: 2,9 gr (Objeto nº 15)

  16. Un (1) dije de oro de 18 quilates. Peso: 2,1 gr (Objeto nº 168)

  17. Un (1) dije de oro de 18 quilates (Virgen Niña). Peso: 2,2 gr (Objeto nº 167)

  18. Un (1) anillo de oro de 18 quilates con cinco piedras rojas. Peso: 2,3 gr (Objeto nº 139)

  19. Una (1) alianza de oro de 14 quilates. Peso: 3,4 gr (Objeto nº 145)

  20. Un (1) par de aros de oro con forma de estrella, flor, corazón y rostro de 18 quilates. Peso: 2,5 gr (Objeto nº 5)

  21. Una (1) cadena de oro de 18 quilates con la inscripción: "Susana". Peso: 2,5 gr (Objeto nº 144)

  22. Un (1) anillo de oro de 18 quilates (de pluma). Peso: 2,6 gr (Objeto nº 137)

  23. Un (1) anillo de oro de 18 quilates con motivos incaicos. Peso: 2,7 gr (Objeto nº 34)

  24. Una (1) pulsera de oro de 18 quilates con la inscripción: "Gustavo". Peso: 2,8 gr (Objeto nº 64)

  25. Una (1) pulsera de oro de 18 quilates (rota). Peso: 3,0 gr (Objeto nº 69)

  26. Un (1) anillo de oro de 18 quilates. Peso: 3,1 gr (Objeto nº 54)

  27. Una (1) pulsera de oro de 18 quilates. Peso: 3,2 gr (Objeto nº 117)

  28. Un (1) anillo de oro de 14 quilates con piedras de distintos colores. Peso: 5,0 gr (Objeto nº 111)

  29. Un (1) anillo de oro de 18 quilates con un grabado. Peso: 3,8 gr (Objeto nº 152)

  30. Un (1) anillo de oro de 18 quilates con un grabado. Peso: 4,1 gr (Objeto nº 95)

  31. Un (1) anillo de oro de 18 quilates con un grabado. Peso: 4,1 gr (Objeto nº 57)

  32. Un (1) anillo de oro de 18 quilates con circones blancos y verdes. Peso: 4,4 gr (Objeto nº 46)

  33. Una (1) alianza de oro de 18 quilates. Peso: 4,7 gr (Objeto nº 84)

  34. Un (1) anillo de oro de 18 quilates con imagen. Peso: 5,4 gr (Objeto nº 32)

  35. Un (1) anillo de oro de 18 quilates con perlas. Peso: 5,8 gr (Objeto nº 172)

  36. Un (1) collar de oro de 18 quilates. Peso: 6,5 gr (Objeto nº 10)

  37. Un (1) anillo de oro de 18 quilates con piedra roja. Peso: 6,9 gr (Objeto nº 175)

  38. Un (1) llavero de oro de 18 quilates incompleto. Peso: 7,6 gr (Objeto nº 130)

  39. Una (1) pulsera de oro de 18 quilates con inscripción y anillo de dije. Peso: 9,0 gr (Objeto nº 35)

  40. Un (1) llavero colgante de oro de 18 quilates grabado. Peso: 9,1 gr (Objeto nº 45)

  41. Oro aluvial de 18 quilates. Peso: 10 gr. aproximadamente (Objeto nº 81).

  42. Un (1) par de oro de 18 quilates con motivos incaicos. Peso: 10,0 gr (Objeto nº 98)

  43. Un (1) reloj de oro de 18 quilates marca Longines. Peso: 16,7 gr (Objeto nº 87)

  44. Un (1) prendedor de oro de 18 quilates con iniciales. Peso: 13,2 gr (Objeto nº 135)

  45. Una (1) pulsera de oro de 18 quilates (esclava). Peso: 19,0 gr (Objeto nº 97)

  46. Una (1) cadena de oro de 18 quilates (doble seguro). Peso: 29,0 gr (Objeto n° 163)

  47. Una (1) balanza electrónica marca MYA (Interno nº 2859/20).

  48. Una (1) desmalezadora sin marca visible color naranja (se desconoce su funcionamiento). (Interno nº 2719/20).

  49. Una (1) cortadora de fiambre marca Marani color gris con detalles negros (Interno nº 421/20)

  50. Una (1) rueda de auxilio con llanta de color negro y cubierta usada marca Pirelli, medidas: 185/60 r15.
    Una (1) rueda de auxilio con cubierta usada marca Pirelli, medidas: 195/55.
    Una (1) rueda de auxilio con cubierta usada marca Firestone, medidas: 175/70 r13. (Internos nros. 1076/20, 2485/20 y 2482/20)

  51. Un (1) un parlante de color negro, medidas: 60x40 cm (Interno nº 2637/20)

  52. Un (1) monitor de pc marca Samsung, modelo bx1930n, serie nº 204938xzb09626x (Interno nº 2908/20)

  53. Un (1) tv marca Tonomac de 32 pulgadas, modelo to-3216-hd. (Interno nº 6702/19)

  54. Un (1) televisor lcd marca BGH, de 32 pulgadas, modelo: ble3213a (Interno nº 10436/19)

  55. Un (1) anafe eléctrico marca Sweetza, color blanco (Interno nº 5765/19)

  56. Una (1) ) impresora marca Epson multifunción, modelo l4150, serie nº x4db030778, sistema continuo c/ puerto usb y cables auxiliares (Interno nº 3828/19)

  57. Una (1) consola Play Station 2 marca Sony, sin cable de alimentación y dos jostick marca Sony (Interno nº 4329/19)

  58. Una (1) plancha marca Philips, modelo type hi332 (Interno nº 2908/20)

  59. Una (1) hidrolavadora marca Maxstar (Interno nº 2014/21)

  60. Un (1) rifle de aire comprimido de 5,5 mm (Interno nº 1821/20)

