Milagro en Salta: EN VIVO, minuto a minuto, peregrinos llegan a la Catedral para honrar al Señor y la Virgen del Milagro

El Milagro en Salta vive sus días más emocionantes con miles de peregrinos y pergrinos que, entre lágrimas y alegría, llegan a los pies del Señor en la Catedral de Salta para honrar al Señor del Milagro y a la Virgen del Milagro. En este especial en vivo seguimos minuto a minuto cada detalle de la fe, la devoción y el amor que se expresan a los santos patronos.
Peregrinos de Joaquín V. González
Peregrinos de Molinos
Peregrinos de Hipólito Yrigoyen
Peregrinos de Payogasta, Cachi
Peregrino de Catamarca
Peregrinos de Seclantás
Peregrinos de Cafayate
Comenzó el triduo en honor al Señor y la Virgen del Milagro
Miles y miles de persona, a pie o en bicicleta, desde distintos puntos de la provincia y el país comenzaron a llegar a la Catdral para estar a los pies de los santos patrnos en un acro de fe y devoción.
Peregrinos: Escuela Victorino de la Plaza
Peregrinos de Catamarca
Peregrinos de Cachi
Peregrinos e La Poma y Payogasta
Peregrinos de Santa Victoria Oeste