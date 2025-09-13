¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
29°
13 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Misa Estacional
Inseguridad en Mosconi
Inseguridad en Salta
Tenis
#MILAGROPARAELMUNDO
Milagro Para El Mundo
Milagro Para El Mundo
Elecciones legislativas 2025
Liga Profesional
Misa Estacional
Inseguridad en Mosconi
Inseguridad en Salta
Tenis
#MILAGROPARAELMUNDO
Milagro Para El Mundo
Milagro Para El Mundo
Elecciones legislativas 2025
Liga Profesional

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Milagro en Salta: EN VIVO, minuto a minuto, peregrinos llegan a la Catedral para honrar al Señor y la Virgen del Milagro

Entre fe, devoción, amor y lágrimas, miles de peregrinos llegan a los pies del Señor del Milagro y la Virgen del Milagro. Seguí en vivo cada momento desde la Catedral de Salta. 
Sabado, 13 de septiembre de 2025 17:39
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Milagro en Salta vive sus días más emocionantes con miles de peregrinos y pergrinos que, entre lágrimas y alegría, llegan a los pies del Señor en la Catedral de Salta para honrar al Señor del Milagro y a la Virgen del Milagro. En este especial en vivo seguimos minuto a minuto cada detalle de la fe, la devoción y el amor que se expresan a los santos patronos. 

Peregrinos de Joaquín V. González

Peregrinos de Molinos 

Peregrinos de Hipólito Yrigoyen 

Peregrinos de Payogasta, Cachi

Peregrino de Catamarca 

Peregrinos de Seclantás

Peregrinos de Cafayate 

Comenzó el triduo en honor al Señor y la Virgen del Milagro

Miles y miles de persona, a pie o en bicicleta, desde distintos puntos de la provincia y el país comenzaron a llegar a la Catdral para estar a los pies de los santos patrnos en un acro de fe y devoción. 

Peregrinos: Escuela Victorino de la Plaza 

Peregrinos de Catamarca

Peregrinos de Cachi

Peregrinos e La Poma y Payogasta 

Peregrinos de Santa Victoria Oeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD