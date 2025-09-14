¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Metán
Milagro para el Mundo 2025
Milagro Para El Mundo
Milagro Para El Mundo
Peregrinos de la Puna
Central Norte
Fiesta del Milagro 2025
Liga Profesional
Milagro 2025
Milagro en Salta
Milagro en Salta: fe y sacrificio, así llegaron los peregrinos para honrar al Señor y la Virgen del Milagro

Con cánticos, banderas y lágrimas de emoción, miles de fieles provenientes de distinas partes de la Provincia arribaron a la Catedral Basílica para cumplir con el histórico Pacto de Fidelidad al Señor y la Virgen del Milagro.
Domingo, 14 de septiembre de 2025 16:51
Este 14 de septiembre, a pocas horas de renovarse el solemne Pacto de Fidelidad, la explanada de la Catedral Basílica de Salta volvió a ser escenario de una postal de fe y sacrificio. Los peregrinos llegaron tras caminar cientos de kilómetros desde parajes, pueblos y comunidades, animados por la devoción al Señor y la Virgen del Milagro.

Con pasos cansados, pies ampollados y rostros curtidos por el sol y el viento, los fieles ingresaron al casco céntrico acompañados por cantos, banderas y alabanzas. La emoción fue compartida por los miles de salteños que los esperaban en las veredas y balcones para aplaudir y bendecir su paso.

Para muchos de ellos, esta caminata es más que un viaje físico: es la expresión de una fe heredada de padres a hijos, un compromiso que se renueva cada año y que mañana, 15 de septiembre, tendrá su punto culminante cuando miles de promesantes se arrodillen frente a las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro.

“Cada paso es un acto de amor y agradecimiento”, explicó uno de los peregrinos al llegar al atrio. Entre las motivaciones más frecuentes se repiten las súplicas por salud, trabajo, unidad familiar y la esperanza de un futuro mejor.

