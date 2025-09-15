Sáenz instó a que Buenos Aires cumpla con las necesidades de Salta

A pocas horas de que Salta renueve su tradicional pacto de fe en la procesión del Señor y la Virgen del Milagro, el gobernador Gustavo Sáenz se expresó frente a la Catedral Basílica luego de finalizada la misa estacional.

“Hay gente de todo el país, hay extranjeros también. La verdad que esta es una gran manifestación de fe y, sobre todo, el tema de los peregrinos es algo que llama mucho la atención y que nos emociona muchísimo todos los años”, afirmó Sáenz, destacando la masiva concurrencia y la devoción de los fieles.

Consultado sobre el cariño que recibió de los presentes en un contexto en el que la ciudadanía suele mostrarse crítica con la política, Sáenz respondió: “Porque yo no soy de la política, yo soy uno más de ellos, parte de ellos”.

Sobre la visita del ministro del Interior y posibles compromisos políticos, el gobernador evitó entrar en detalles: “Sería imprudente hablar de política en un momento como hoy. Creo que vamos a hablar de esto seguramente mañana, pero me parece que hoy lo que hay que pedirle al Señor y a la Virgen del Milagro es que del pueblo de Salta y de la Argentina no aparten su amor, y que los de Buenos Aires cumplan con los salteños. Gracias muchachos, gracias”, dijo.

Sáenz también tuvo un gesto cercano con los peregrinos presentes, saludando y reconociendo públicamente a quienes llegaban desde distintos puntos de la provincia y del país, como Rosario Sánchez y Claudio Sánchez, provenientes de Tucumán, a quienes recibió en la escalera de Lanzo Vispal.