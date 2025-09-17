Condenado por atacar a un colectivo

Un hombre de 30 años fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional luego de reconocer su responsabilidad en un violento episodio ocurrido el pasado 19 de agosto, cuando arrojó una botella de vidrio contra un colectivo y provocó heridas a una pasajera.

El hecho tuvo lugar cuando el acusado lanzó el objeto contra una de las ventanillas de la unidad, ocasionando daños materiales y lesiones en la rodilla de una adolescente de 14 años. En una audiencia flexible y multipropósito, el imputado admitió su autoría y prestó conformidad con el acuerdo de juicio abreviado al que habían arribado las partes.

El juez de Garantías interviniente acumuló además otras causas que pesaban en su contra y unificó todas en un solo proceso. De esta manera, el hombre fue hallado responsable de los delitos de daño calificado, lesiones leves y robo simple (dos hechos), todo en concurso real.

Reglas de conducta

La sentencia dispuso su inmediata libertad, aunque deberá cumplir reglas de conducta por el plazo de dos años. En caso de incumplimiento, la condicionalidad de la pena podría ser revocada. Además, se ordenó la incorporación de su perfil genético al Banco de Datos correspondiente.