VIDEO. Estudiantes y docentes marcharon en Salta contra el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario

Estudiantes, docentes, jubilados y trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) marcharon por el centro de la ciudad de Salta para reclamar contra el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La marcha se realizó justo después de que la Cámara de Diputados de la Nación rechazara el veto.

La manifestación salteña se concentró en el Monumento 20 de Febrero y finalizó con un acto en la Plaza 9 de Julio, bajo el lema “A favor de la Universidad y la Salud”, ya que también se pidió por el veto a la Ley de Financiamiento al Hospital Garraham.

El rector Miguel Ninna sostuvo que “los legisladores han entendido el mensaje de las universidades y de la comunidad, hemos podido pasar una instancia de la pelea por la lucha del financiamiento universitario. Ahora viene una segunda etapa, estamos en manos del Congreso para que rechace el veto por improcedente”.

Durante la manifestación se vieron pancartas con leyendas como “Fuera Milei” y “Milei analfa-veto”, además del telón principal de la UNSa que rezaba: “Universidad pública y de calidad, siempre. Mi sabiduría viene de esta tierra”. También se hicieron presentes banderas de agrupaciones políticas y de organizaciones sociales.

"Acá estamos con mucha alegría, que se entienda el contexto, porque han venido muchas compañeras y compañeros no docentes, y muchos otros organismos que se hicieron eco de esta demanda", expresó una de las manifestantes.

Marcha universitaria en Salta. Foto: Javier Rueda

Foto: Javier Rueda.

Antes de la marcha, los diputados nacionales habían debatido y rechazado el veto presidencial. La Ley de Financiamiento Universitario recibió 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones, mientras que en la Ley Garrahan el rechazo al veto obtuvo 181 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención.

Marcha universitaria en Salta. Foto: Javier Rueda

Foto: Javier Rueda.

En representación de Salta, los legisladores Pamela Calletti, Pablo Outes, Emiliano Estrada y Verónica Caliva votaron a favor de insistir con las leyes, en tanto que Carlos Zapata, Yolanda Vega y Julio Moreno Ovalle acompañaron la decisión del Poder Ejecutivo.