Uno por uno: cómo votaron los diputados salteños el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario

En medio de una nueva marcha federal universitaria frente al Congreso, que también tiene su réplica en Salta, la Cámara baja dio un fuerte respaldo al sistema universitario público al insistir con la ley original aprobada por el Parlamento. La votación del veto presidencial coincidió con el tratamiento de otra norma vetada por Milei, la denominada Ley Garrahan, que declara la emergencia pediátrica y de residencias.

En Salta, el tema tuvo eco directo: los siete diputados nacionales por la provincia votaron divididos. Este es el detalle:

Diputado/a Bloque Voto Pamela Calletti Innovación Federal A favor (rechazo al veto) Emiliano Estrada Unión por la Patria A favor (rechazo al veto) Julio Moreno Ovalle La Libertad Avanza En contra (apoyo al veto) Emilia Orozco La Libertad Avanza En contra (apoyo al veto) Pablo Outes Innovación Federal A favor (rechazo al veto) Yolanda Vega Innovación Federal A favor (rechazo al veto) Carlos Raúl Zapata La Libertad Avanza En contra (apoyo al veto)

De este modo, cuatro legisladores salteños se pronunciaron a favor de insistir con la ley (Calletti, Estrada, Outes y Vega) y tres votaron en contra apoyando la decisión presidencial (Moreno Ovalle, Orozco y Zapata).

El resultado general fue 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones, que permitió a la oposición reunir la mayoría especial de dos tercios y darle media sanción al rechazo del veto presidencial. Ahora el Senado deberá ratificar esta decisión para que la norma se promulgue definitivamente.