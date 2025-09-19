Se viene el “día más caliente del invierno” en Salta: hasta 35° y después un respiro

Salta se prepara para vivir un fin de semana atípico: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este viernes y sábado temperaturas máximas que rozan los 32° y 34°C, en lo que podría ser el “día más caliente del invierno”.

Este viernes fue un anticipo de lo que se viene, con mínima de 14° y máxima de 32°C y un cielo mayormente despejado la ciudad experimentó un calor sofocante.

Sin embargo el sábado será la jornada más calurosa de la semana: mínima de 16° y máxima de 35°C, condiciones casi veraniegas, cielo despejado y humedad baja. No se esperan precipitaciones y los vientos serán leves, aunque se sentirán más durante la tarde.

A partir del domingo cambia el panorama y llega oficialmente la primavera: con mínima de 16° y máxima de 26°C, el calor comienza a ceder. La probabilidad de lluvias sigue baja, pero el descenso de temperatura será evidente. El meteorólogo Edgardo Escobar afirmó que este descenso se debe a que "ingresará aire más frío, aunque por ahora no va a generar precipitaciónes".

Pronóstico para la próxima semana

El lunes llegará con mínima de 7° y máxima de 21°C, aire más fresco y cielo despejado. El martes y miércoles se mantendrán las temperaturas moderadas, con máximas de 23°C y mínimas cercanas a 7°C, y sin pronóstico de lluvias.

Para el jueves se espera un leve repunte del termómetro, con mínima de 12° y máxima de 27°C, ideal para quienes disfrutan de un clima templado y seco.

En el interior, el calor se intensificará:

Tartagal : El sábado se mantendrá caluroso con 36°C y sin precipitaciones. Desde el domingo se espera descenso con máxima de 32°C y ráfagas que podrían superar los 40-50 km/h , para luego llegar el lunes a máximas de 25°C.

San Ramón de la Nueva Orán: un panorama similar al de Tartagal. El sábado 36°C, y a partir del domingo el termómetro comenzará a bajar a 32°C, con ráfagas fuertes y desde el lunes máximas de 25°C y mañanas frías.

El resto de la semana en ambas localidades del norte provincial mostrará máximas más moderadas: 27°C el martes, 31°C el miércoles y 32°C el jueves, con mínimas entre 9° y 17°C y sin pronóstico de lluvias. Este escenario convierte al norte salteño en el epicentro del calor extremo, mientras que el centro y sur provincial también sentirán temperaturas altas pero con menor intensidad.