Gustavo Sáenz pidió unión en Salta "contra uno de los gobiernos más centralistas de la historia"

En un acto con una masiva concurrencia de concejales de toda la provincia en General Güemes, los candidatos a legisladores nacionales del Frente Primero los Salteños presentaron sus propuestas de cara a las próximas elecciones del 26 de octubre.

Luego de que la candidata a senadora nacional Flavia Royón y a diputado nacional, Bernardo Biella presenten los principales puntos y objetivos de su plataforma, fue el turno de Gustavo Sáenz para cerrar el encuentro, haciendo un fuerte llamado a la unidad y a la defensa de los intereses de Salta.

Sáenz enfatizó la diferencia entre la oposición, que "mira desde la tribuna", y su gestión, que ha estado "al lado de la gente" para abordar las necesidades y las "injusticias" sufridas por el "norte profundo y olvidado de la patria".

El gobernador criticó la visión centralista del gobierno nacional: “Más que nunca los necesitamos y ustedes concejales también se necesitan porque el gobierno nacional ha demostrado que es uno de los gobiernos más centralistas de la historia; uno de los gobiernos que sólo piensa que la Argentina empieza y termina en la General Paz y el gran Buenos Aires. Por eso cortaron todas obras públicas”.

Sostuvo que, si bien las ideas son importantes, el "límite" para todos debe ser la defensa de las necesidades de los salteños, una causa que trasciende partidos e ideologías.

Como contrapartida, aseguró el Frente Primero los Salteños representa la "experiencia, las ganas de pelear por Salta y, por sobre todas las cosas, el compromiso con los salteños".

Primero los Salteños: Por más federalismo y unidad

Luego, los concejales expresaron su respaldo al gobernador Sáenz y a los candidatos del frente "Primero los Salteños" con la firma de un documento donde manifiestan en conjunto la defensa de un federalismo más equitativo y en la necesidad de unidad para afrontar los desafíos que enfrenta la provincia.

Los concejales señalaron que las postergaciones a lo largo de la historia de Salta agravan la situación en las comunidades del interior y amplía la brecha social.

Sostienen que el objetivo de "Primero los Salteños" es trabajar para establecer las bases de un desarrollo sostenible para la provincia. A través de sus representantes en el Congreso, buscan asegurar que los intereses de Salta y sus habitantes sean defendidos con firmeza. Este frente político se propone lograr sus metas mediante el diálogo y el respeto, promoviendo el disenso constructivo como un pilar de la democracia, en lugar de recurrir a la confrontación o los insultos.