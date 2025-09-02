¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

2 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Aniversario de Salvador Mazza
Atentado a Cristina Kirchner
Salvado Mazza
Femicidio en El Tipal
caso jimena Salas
Unión Industrial de Salta
Lionel Messi
Milagro 2025
Los audios de Spagnuolo
Chicoana
Salta

Cumple 25 años la residencia de Infectología en Salta

El acto acto se hará este miércoles en el hospital Señor del Milagro.
Martes, 02 de septiembre de 2025 00:41
Mañana en salón auditorio del hospital Señor del Milagro se desarrollará un acto para celebrar los 25 años de la residencia de Infectología, única de esa especialidad en la provincia.

Durante el acto, que iniciará a las 11, se realizará una reseña histórica, se entregarán menciones a quienes se formaron en esa institución sanitaria y se reconocerá la destacada labor de la médica Sonia Cabrera, impulsora de la especialidad en Salta.

A la fecha 30 residentes en 21 camadas han finalizado la especialidad en Infectología en ese nosocomio, destacando que se forjó como una de las más importantes del Noroeste Argentino.

Además, año tras año, los residentes han participado en congresos nacionales e internacionales, representando a las residencias de Infectología de NOA en los eventos de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

Cabe destacar que, a fin de complementar la formación de los residentes, se realizaron distintos convenios con universidades del país y del extranjero para efectuar rotaciones en hospitales de Salta, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires. En el exterior lo hacen en establecimientos de Brasil, Perú y España.

Asimismo, los residentes de Infectología han participado en trabajos de investigación sobre la vacuna del dengue y pruebas rápidas para el diagnóstico en el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) avanzado, entre otras.

