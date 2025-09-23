Dólar en Salta: baja significativa en la cotización en oficinas y la calle

Este martes, el valor del dólar en Salta registró una notable caída en comparación con el cierre del lunes, reflejando una baja de hasta 80 pesos en la compra y 70 pesos en la venta, tanto en la calle como en las oficinas.

El lunes, el dólar se cotizó a 1450 pesos para la compra y 1520 pesos para la venta en la calle, mientras que en las oficinas, el valor fue de 1470 pesos para la compra y 1500 pesos para la venta. Sin embargo, al cierre de este martes, la cotización cayó a 1370 pesos para la compra y 1450 pesos para la venta en la calle, mientras que en las oficinas se estableció en 1390 pesos para la compra y 1430 pesos para la venta.

La diferencia entre el precio de compra y venta se estrechó, lo que es una clara indicación de la inestabilidad que marcó ambos días, según los especialistas consultados por El Tribuno. "Ambos días fueron muy inestables, con mucha variación en los precios durante todo el día", afirmaron.

La baja registrada este martes fue atribuida principalmente al "apoyo de Scott Bessent al gobierno de Javier Milei", un respaldo que generó expectativas positivas sobre la estabilidad económica y contribuyó a aliviar momentáneamente la presión sobre el mercado cambiario. Aunque los expertos advierten que el contexto sigue siendo incierto.